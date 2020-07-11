Скандал с делами Порошенко. Следователь: Венедиктова говорила - восхищается мной

Следователь ГБР Олег Корецкий сообщил детали своего назначения и заявил, что боится за свою семью

Начальник третьего отдела Главного следственного управления ГБР Олег Корецкий, который закрыл одно из дел против пятого президента Петра Порошенко по Кузне на Рыбальском, заявил, что боится за свою семью. Об этом он сообщил в интервью Цензор. Нет.

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Отвечая на вопрос, почему только сейчас он решили выступить публично и закрыть дело, Корецкий сказал: "Я боюсь за свою семью. Я понимал, какой удар будет по мне нанесен".

Он подчеркнул, что не намерен увольняться из-за якобы неудачной проверки на полиграфе (по информации ГБР).

"Это все глупости, не соответствует действительности. Я не собираюсь увольняться, я буду работать до конца, никаких законных оснований для моего увольнения не вижу. Меня увольняют незаконно, пытаются убрать по сокращению штатов, вот смотрите. Результаты полиграфа они специально исказили, возможно, подделали", - подчеркнул Корецкий.

Говоря о том, как он оказался на должности начальника следственного отдела, поскольку других руководителей отделов при экс-главе Романе Трубе поменяли, Корецкий рассказал: "Венедиктова и замглавы ГБР Бабиков говорили мне: "Мы тобой восхищаемся! Ты с яйцами! Ты не боишься Порошенко! Ты сам вызываешь его на допрос, другие боятся! Мы тебя переназначаем в новое следственное управление!".

8 июля адвокат Порошенко Илья Новиков сообщил, что дело по Кузне на Рыбальском закрыто.

адвокат Порошенко Илья Новиков сообщил, что дело по Кузне на Рыбальском закрыто. Позже он опубликовал видео, на котором следователь ГБР Корецкий рассказывает, что в этом деле на него якобы оказывалось давление со стороны "харьковских". Кто такие "харьковские", он не пояснил.

8 июля в Госбюро расследований назвали не соответствующим действительности и политически мотивированным заявление Корецкого о якобы давлении на него по делу против о продаже Кузни на Рыбальском.

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Арина Толина

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