В ГБР опровергли слова своего следователя о давлении на него в деле Порошенко

В бюро говорят, что Олег Корецкий якобы причастен к "сливу" служебной информации по уголовным производствам

В Госбюро расследований назвали не соответствующим действительности и политически мотивированным заявление начальника следственной группы ГБР Олега Корецкого о якобы давлении на него по делу против пятого президента Петра Порошенко о продаже Кузни на Рыбальском. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Кроме того, отметили в бюро, действия Корецкого содержат признаки уголовного преступления, а именно разглашение сведений досудебного расследования.

В ГБР считают, что таким образом Порошенко якобы осуществляет информационное и политическое давление на бюро.

В Telegram-канале ГБР сообщается, что заявления Корецкого - "спекуляции", поскольку он якобы планирует увольняться из бюро. "Прежде всего из-за фактов "слива" служебной информации по уголовным производствам, что нашло свое подтверждение в ходе служебного расследования с применением полиграфа", - уточнили в ГБР.

Там также сообщили, что Корецкий руководил группами следователей, которые расследовали все производства против Порошенко и лично неоднократно обращался к прокурорам с просьбой согласовать подозрение пятому президенту. При этом проекты подозрений якобы возвращались ему на доработку, из-за чего тормозилось расследование дела, сообщили в бюро.

В феврале 2020 г руководство ГБР приняло решение передать расследования самых важных производств другим следователям, отметили в бюро.

Сегодня адвокат Порошенко Илья Новиков сообщил, что дело по Кузне на Рыбальском закрыто.

Позже он опубликовал видео, на котором следователь ГБР Корецкий рассказывает, что в этом деле на него якобы оказывалось давление со стороны "харьковских". Кто такие "харьковские", он не пояснил.

Вадим Ребрина

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