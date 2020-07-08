Следователь ГБР заявил о давлении по делу Порошенко со стороны "харьковских"

Руководитель следственной группы ГБР Корецкий говорит, что готов дать прессе больше информации о давлении по делу Порошенко

На следствие по делу против пятого президента Петра Порошенко о продаже Кузне на Рыбальской якобы оказывалось давление со стороны неких "харьковских". Об этом в видео, опубликованном адвокатом политика Ильей Новиковым, заявил начальник следственной группы Госбюро расследований Олег Корецкий.

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"Когда ты сначала расследуешь все нормально, по закону, а потом приходят какие-то непонятные люди "харьковские", начинают давать непонятные указания. Ты им говоришь: "Нет состава преступления, ребята. Нет! Давайте будем принимать законные решения". А они говорят, что ты "уходи", ибо для тебя нет места, потому что ты им не подходишь", - сказал правоохранитель.

Корецкий не уточнил, кого имел виду, говоря о "харьковских". Однако известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова, которая ранее возглавляла ГБР, и министр внутренних дел Арсен Аваков работали в этом городе.

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Корецкий также сказал, что готов дать больше информации для СМИ.

Журналист LIGA.net направил запросы в Офис генпрокурора, Госбюро расследований и МВД с просьбой прокомментировать заявление Корецкого.

Сегодня суд отклонил ходатайство об избрании меры пресечения для Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко в Службу внешней разведки. Пятый президент назвал решение суда "маленькой победой".

Также сегодня сообщалось , что дело против Порошенко о продаже Кузне на Рыбальской закрыто.

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Марк Сировой

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