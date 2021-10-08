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Скандал с журналистами "Схем". Главе Укрэксимбанка предъявили еще одно подозрение

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2021, 14:38
Скандал с журналистами
Евгений Мецгер (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Отстраненному после скандала с журналистами "Схем" главе Укрэксимбанка Евгению Мецгеру предъявили еще одно подозрение. Об этом сообщает пресс-служба Киевской прокуратуры.

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Отмечается, что Мецгера теперь подозревают не только в препятствовании журналистам, но и в незаконном удержании людей.

По первому подозрению (ч. 1, ч. 3 ст. 171 УК) ему грозит максимум до пяти лет ограничения свободы с запретом занимать определенные должности до трех лет.

Максимальное наказание по второму подозрению (ч. 2 ст. 146 УК) – до пяти лет тюрьмы.

Следствие продолжается, решается вопрос о мере пресечения главе банка, добавили в прокуратуре.

  • 4 октября 2021-го журналисты "Схем" сообщили, что на заранее запланированном интервью задали вопрос Мецгеру, который ему "не понравился". Охранники попытались остановить запись на одной из камер, "скрутили" оператора, отобрали у него флешку с видео и вынесли всю технику из кабинета. По словам журналистов, против оператора применили физическую силу.
  • В банке заявили, что журналисты задавали вопросы, которых не было в направленном в пресс-службу перечне. Полиция открыла дело о нападении на журналистов. Журналисты восстановили удаленное работниками банка видео – там есть запись нападения.
  • Мецгер сложил полномочия на время расследования. Также он попросил прощения у журналистов, которые задействованы в скандале, и у всех журналистов Украины.
  • 7 октября Мецгеру сообщили о подозрении в препятствовании журналистам.

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Марк Сировой
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