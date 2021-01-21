Скандал с Немилостивым. Полиция передала в суд материалы против экс-замминистра

В суд переданы админматериалы по инциденту с замминистра стратегических отраслей промышленности, сообщает пресс-служба патрульной полиции. Правоохранители не называют имени чиновника, однако ранее сообщалось, что речь идет о Виталии Немилостивым, которого уже уволили с должности.

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По данным полиции, недавно ночью полицейские остановили Mercedes на улице Жилянской в Киеве, который нарушил знак "выезд на дорогу с односторонним движением". У водителя были признаки алкогольного опьянения, однако он отказался проходить тест, показал удостоверение замминистра и документы на машину, пишут правоохранители. Затем он забросил ключи в салон авто патрульных и сказал, что уходит.

В полиции утверждают, что правоохранители говорили ему оставаться на месте, однако тот не реагировал, начал угрожать должностью, толкать патрульных и дергать за форму. Полицейские надели на водителя наручники.

Отмечается, что по инциденту составлены админпротоколы за вождение в состоянии опьянения и о задержании, а также – постановление о нарушении ПДД. Админматериалы переданы в суд.

"Фразы "я заместитель министра", "а вы знаете, кто мой дядя", "поговорите по телефону" и подобное никак не действуют на патрульную полицию", – добавили правоохранители.

Немилостивый уже признал в комментарии ТСН, что совершил админправонарушение и подал в отставку. При этом у него – "своя точка зрения" на действия полиции.

Он заверяет, что сразу признал вину, не выходя из машины, и отдал документы полицейским. Затем правоохранители ушли в свой автомобиль и "определенное время" не возвращались, говорит Немилостивый.

"Я действительно нарушил правила, я этого не отрицал. Но я смотрю, время идет, ничего не происходит, поэтому решил отдать документы, они и так у них были, я уже им представился, признал, что виноват, решил отдать ключи и пойти домой", – сказал он.

По мнению Немилостивого, полиция должна была "действовать другим образом: остановить, сразу свидетелей и т.д". Тем не менее он заверяет, что не будет жаловаться.

Сегодня ночью появилось видео, на котором Немилостивый вступил в конфликт с патрульной полицией. Судя по кадрам, инцидент произошел еще 30 декабря 2020-го, когда патрульные пытались оформить протокол на замминистра.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сегодня утром Кабмин рассмотрит вопрос увольнения Немилостивого. За что могут уволить чиновника, он не уточнял.

Сегодня Кабмин уволил Немилостивого.

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Марк Сировой

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