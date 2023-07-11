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Скандал с Wizz Air. Украинца посадили на другой самолет, он не раненый ветеран ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2023, 14:41
Скандал с Wizz Air. Украинца посадили на другой самолет, он не раненый ветеран ВСУ - Фото
Украинец Александр (слева) - фото: МИД

Министерство иностранных дел разыскало и посадило на другой самолет украинца, которого венгерская авиакомпания Wizz Air сняла с рейса из-за протеза ноги. Спикер ведомства Олег Николенко уточнил, что мужчина не служил в ВСУ, но действительно является гражданином Украины.

9 июля в сети появилось видео с мужчиной, который не мог сидеть на своем месте в самолете из-за протеза ноги. Впоследствии очевидцы сообщили, что человек в ролике – якобы ветеран ВСУ, которого сняли с рейса и высадили в аэропорту Тель-Авива.

Израильские СМИ тогда сообщили, что мужчина якобы возвращался в Украину после лечения в Израиле, именно поэтому у него был протез.

На следующий день в пресс-службе авиаперевозчика извинились за этот эпизод, в то же время назвали решение о высадке пассажира "необходимым", аргументировав это "соображениями безопасности".

В те же сутки Николенко призвал украинца выйти на связь, чтобы МИД мог разобраться в сложившейся ситуации.

11 июля представитель ведомства заявил, что мужчину по имени Александр разыскали, а украинский консул посадил его на рейс в Европу, откуда он отправится к своим родным в Украине.

По словам Николенко, Александр никогда не служил в рядах ВСУ, а протез ноги у мужчины – следствие ДТП, участником которого он стал несколько лет назад.

"Но он – украинский гражданин, поэтому для нас было обязанностью оказать ему помощь. Несмотря на официальные извинения авиакомпании, считаем, что права украинского гражданина были нарушены", – добавил представитель МИД.

Николенко заявил, что ведомство держит на контроле завершение служебного расследования, привлечение виновных к ответственности и исполнение авиаперевозчиком обязательств перед пассажиром.

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Милана Головань
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авиакомпанияwizz airолег николенко
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