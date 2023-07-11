Скандал с Wizz Air. Украинца посадили на другой самолет, он не раненый ветеран ВСУ
Министерство иностранных дел разыскало и посадило на другой самолет украинца, которого венгерская авиакомпания Wizz Air сняла с рейса из-за протеза ноги. Спикер ведомства Олег Николенко уточнил, что мужчина не служил в ВСУ, но действительно является гражданином Украины.
9 июля в сети появилось видео с мужчиной, который не мог сидеть на своем месте в самолете из-за протеза ноги. Впоследствии очевидцы сообщили, что человек в ролике – якобы ветеран ВСУ, которого сняли с рейса и высадили в аэропорту Тель-Авива.
Израильские СМИ тогда сообщили, что мужчина якобы возвращался в Украину после лечения в Израиле, именно поэтому у него был протез.
На следующий день в пресс-службе авиаперевозчика извинились за этот эпизод, в то же время назвали решение о высадке пассажира "необходимым", аргументировав это "соображениями безопасности".
В те же сутки Николенко призвал украинца выйти на связь, чтобы МИД мог разобраться в сложившейся ситуации.
11 июля представитель ведомства заявил, что мужчину по имени Александр разыскали, а украинский консул посадил его на рейс в Европу, откуда он отправится к своим родным в Украине.
По словам Николенко, Александр никогда не служил в рядах ВСУ, а протез ноги у мужчины – следствие ДТП, участником которого он стал несколько лет назад.
"Но он – украинский гражданин, поэтому для нас было обязанностью оказать ему помощь. Несмотря на официальные извинения авиакомпании, считаем, что права украинского гражданина были нарушены", – добавил представитель МИД.
Николенко заявил, что ведомство держит на контроле завершение служебного расследования, привлечение виновных к ответственности и исполнение авиаперевозчиком обязательств перед пассажиром.
- 17 апреля 2023 года в Украине впервые была проведена операция по вживлению протеза прямо в кость.
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