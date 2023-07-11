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Скандал з Wizz Air. Українця посадили на інший літак, він не поранений ветеран ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
11.07.2023, 14:41
Скандал з Wizz Air. Українця посадили на інший літак, він не поранений ветеран ЗСУ - Фото
Українець Олександр (ліворуч) - фото: МЗС

Міністерство закордонних справ розшукало та посадило на інший літак українця, якого угорська авіакомпанія Wizz Air зняла з рейсу через наявний протез ноги. Речник відомства Олег Ніколенко уточнив, що чоловік не служив у ЗСУ, проте є громадянином України.

9 липня у мережі з'явилося відео з чоловіком, який не міг сидіти на своєму місці у літаку через протез ноги. Згодом очевидці повідомили, що людина у ролику – начебто ветеран ЗСУ, якого зняли з рейсу і висадили в аеропорту Тель-Авіву.

Ізраїльські ЗМІ тоді повідомили, що чоловік буцімто повертався до України після лікування в Ізраїлі, саме тому у нього був протез.

Наступного дня у пресслужбі авіаперевізника перепросили за цей епізод, водночас назвали рішення про висадку пасажира "необхідним", аргументувавши це "міркуваннями безпеки".

Тієї ж доби Ніколенко закликав українця вийти на зв'язок, аби МЗС могло розібратися у ситуації, що склалася.

11 липня речник відомства заявив, що чоловіка на ім'я Олександр розшукали, а український консул посадив його на рейс до Європи, звідки він вирушить до своїх рідних в Україні.

За словами Ніколенка, Олександр ніколи не служив у лавах ЗСУ, а протез ноги у чоловіка – наслідок ДТП, учасником якої він став декілька років тому.

"Але він є українським громадянином, тому для нас було обов'язком надати йому допомогу. Попри офіційні вибачення авіакомпанії, вважаємо, що права українського громадянина були порушені", – додав представник МЗС.

Ніколенко заявив, що відомство тримає на контролі завершення службового розслідування, притягнення винних до відповідальності та виконання авіаперевізником зобов'язань перед пасажиром.

  • 17 квітня 2023 року в Україні вперше провели операцію із вживлення протеза прямо у кістку.

Дивіться також: В аеропорту Молдови іноземець, якого не пустили до країни, вбив двох людей. Його знешкоджено

Мілана Головань
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олег ніколенкоавіакомпаніяWizz Air
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