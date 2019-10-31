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Скандал в Чехии: СБУ проверит, кто из крымчан гостил у Земана

Скандал в Чехии: СБУ проверит, кто из крымчан гостил у Земана - Фото
Милош Земан (фото - ЕРА)
31.10.2019, 19:53

Прокуратура поручила спецслужбе установить личности представителей прокремлевской организации

В прокуратуре Автономной республики Крым (располагается в Киеве) прокомментировали визит пророссийской крымскотатарской организации "Къырым бирлиги" на торжестенный прием у президента Чехии Милоша Земана. Об этом сообщила спикер прокуратуры Екатерина Диденко.

По ее словам, ведомство обрабатывает информацию о выезде представителей организации и поручило Службе безопасности Украины установить их личности. Диденко напомнила о порядке въезда-выезда с/на оккупированную территорию. 

"Коллаборационисты провели очередную попытку легитимизировать оккупацию полуострова, забыли только рассказать о фактах политических репрессий, многочисленных похищениях, убийствах и преследованиях за религиозные взгляды и общественную деятельность, происходящих в АР Крым", - написала спикер прокуратуры.

  • Вчера пророссийская крымскотатарская организация "Къырым бирлиги", чьи представители посетили торжественный прием по случаю 101-й годовщины образования Чехословакии, заявила в Facebook, что якобы Земан признал Крым частью России.
  • Позже пресс-секретарь Земана заявил, что позиция чешского президента "остается прежней: аннексия Крыма была и является незаконной".

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оккупация крыма чехия Милош Земан прокуратура Крым
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