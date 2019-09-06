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Скаутская организация Пласт согласилась с поправками Зеленского

Скаутская организация Пласт согласилась с поправками Зеленского - Фото
Пластуны (фото - Facebook, PlastUA)
06.09.2019, 14:29

Пласт призвал политиков не использовать имя организации в своих целях

Скаутская организация Пласт призвала Верховную Раду принять поправки к закону о государственном признании и поддержке национальной скаутской организации, предложенные президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба организации в Facebook.

"Важнейшим в законе для нас является государственное признание украинского пластового (скаутского) движения и его вклада в получение и развитие независимости Украины", - заявили в Пласте. 

Организация выразила благодарность инициаторам закона за предложение закрепить за ней госфинансирование. "Но в сложившихся условиях мы призываем парламент принять поправки к закону, убрав из него нормы про прямое государственное финансирование", - говорится в заявлении.

Пресс-служба подчеркнула, что "Пласт был, есть и останется неполитической общественной организацией" и призвала все политические силы воздержаться от использования имени Пласта "в собственных политических интересах".

Движение объявило о начале фандрайзинговой кампании по сбору средств на институциональное развитие.

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вето пласт
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