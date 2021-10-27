"Скифское золото". Россия не может смириться с "потерей" – угрожает нидерландским музеям

В России назвали решение Амстердамского суда о передаче "скифского золота" Украине опасным прецедентом, который ставит под вопрос сотрудничество между музеями РФ и Нидерландов. Об этом говорится в сообщении российского министерства иностранных дел.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В России считают, что нидерландские судьи в своем решении руководствовались "исключительно политическими мотивами".

"Судьи полностью проигнорировали тот неоспоримый факт, что "скифское золото" является культурно-историческим наследием народов Крымского полуострова, на котором были обнаружены данные артефакты и который никогда не покидали", – говорится на сайте МИД РФ.

В стране-агрессоре заявили, что вердикт Апелляционного суда Амстердама "создает крайне опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами разных стран и ставит под вопрос дальнейшие перспективы межмузейного сотрудничества, в том числе между Россией и Нидерландами".

СПРАВКА. Летом 2013 года для выставки "Крым: золото и тайны Черного моря" составили коллекцию из 584 экспонатов Музея исторических ценностей в Киеве и четырех музеев в Крыму. Оценочная стоимость этого "скифского золота" – около двух миллионов евро. По международному сотрудничеству тем летом коллекция отправилась в Бонн, а в начале февраля 2014-го ее экспонировали в музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Россия захотела забрать экспонаты, хотя в договоре был пункт, что владелец коллекции – Украина, конкретнее Музейный фонд. Музей Пирсона сначала отказался возвращать экспонаты как Украине, так и отдавать их "в Крым". Позже амстердамский музей отдал в Киев 19 "киевских" экспонатов, оставив все остальное у себя на хранении. Украина потребовала вернуть всю экспозицию, Россия требовала ее себе. В конце 2016 года Окружной суд Амстердама постановил, что коллекцию, которая попала в местный музей до российской оккупации Крыма в 2014 году, придется вернуть Украине. Оккупационная власть на полуострове через крымские музеи воспротивилась этому в 2017-м, дело затянулось.

26 октября 2021 года Апелляционный суд Амстердама принял решение, что "скифское золото" принадлежит Украине, и постановил передать ей из Нидерландов эту коллекцию археологических объектов из Крыма.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина всегда возвращает свое – сперва "скифское золото", а затем и Крым.

У Путина в ответ на слова Зеленского о Крыме стали грозить "негативными последствиями".

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.