У Путина отреагировали на слова Зеленского о Крыме. Угрожают "негативными последствиями"

Кремль угрожает "негативными последствиями" в связи с заявлением президента Владимира Зеленского о возвращении Крыма. Соответствующее заявление сделал Дмитрий Песков, спикер президента России Владимира Путина, передает пропагандистский ресурс РФ ТАСС.

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Песков назвал слова Зеленского об оккупированном Россией Крыме "не чем иным, как заявлением о территориальных притязаниях к РФ".

Спикер Кремля пригрозил, что подобные заявления "могут иметь свои негативные последствия".

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Марк Сировой

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