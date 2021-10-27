У Путина отреагировали на слова Зеленского о Крыме. Угрожают "негативными последствиями"
27.10.2021, 12:52
Дмитрий Песков, Владимир Путин и Тимур Максимов (фото - ЕРА)
Кремль угрожает "негативными последствиями" в связи с заявлением президента Владимира Зеленского о возвращении Крыма. Соответствующее заявление сделал Дмитрий Песков, спикер президента России Владимира Путина, передает пропагандистский ресурс РФ ТАСС.
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Песков назвал слова Зеленского об оккупированном Россией Крыме "не чем иным, как заявлением о территориальных притязаниях к РФ".
Спикер Кремля пригрозил, что подобные заявления "могут иметь свои негативные последствия".
- Вчера Апелляционный суд Амстердама постановил вернуть Украине "скифское золото", которое до оккупации Крыма хранилось в музеях полуострова.
- Зеленский заявил, что Украина всегда возвращает свое – сперва "скифское золото", а затем и Крым.
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