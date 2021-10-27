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У Путина отреагировали на слова Зеленского о Крыме. Угрожают "негативными последствиями"

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2021, 12:52
У Путина отреагировали на слова Зеленского о Крыме. Угрожают
Дмитрий Песков, Владимир Путин и Тимур Максимов (фото - ЕРА)

Кремль угрожает "негативными последствиями" в связи с заявлением президента Владимира Зеленского о возвращении Крыма. Соответствующее заявление сделал Дмитрий Песков, спикер президента России Владимира Путина, передает пропагандистский ресурс РФ ТАСС.

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Песков назвал слова Зеленского об оккупированном Россией Крыме "не чем иным, как заявлением о территориальных притязаниях к РФ".

Спикер Кремля пригрозил, что подобные заявления "могут иметь свои негативные последствия".

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский владимир путин Крым дмитрий песков кремль скифское золото
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