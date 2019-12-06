ООН выделит более $1 млрд на программы: о чем речь

Фото: flickr.com/photos/activestills Фото: flickr.com/photos/activestills

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев получит от стран-партнеров $1,2 млрд. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

"На ежегодной конференции в Женеве государства-доноры пообещали выделить УВКБ ООН $1,2 млрд для оказания гуманитарной помощи и защиты прав десятков миллионов принудительно перемещенных людей и лиц без гражданства в 2020 году и в дальнейшем", - отметили в пресс-службе.

В ООН уточнили, что $884 млн из этой суммы позволят предоставить беженцам и внутренне перемещенным лицам приют, питание, питьевую воду, средства гигиены, образование и юридическую защиту, а также помочь лицам без гражданства получить его.

Дополнительные $310 млн должны быть выделены на многолетние программы.

Общая сумма выделенных средств обеспечит всего 9% из приблизительных $8,7 млрд потребностей ООН в 2020 году.