Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Сколько украинцев считают, что нужно "признать Л/ДНР" - опрос

Сколько украинцев считают, что нужно "признать Л/ДНР" - опрос - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
01.11.2019, 14:15

Около 8% респондентов и поддерживают, и не поддерживают такую инициативу

Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), около 25,5% украинцев считают, что необходимо прекратить военные действия на Донбассе – и "признать ДНР/ЛНР". Об этом на брифинге сообщила директор Киевской школы политической аналитики (предприятия-заказчика опроса) Анна Осипчук.

Социологи получили такие данные:

  • 25,5% опрошенных согласны, что Украина должна остановить боевые действия и "признать ДНР/ЛНР";
  • 53,7% не согласны;
  • 8,4% ответили одновременно согласны и не согласны;
  • 12,4% затруднились ответить.

Читайте также: Кто должен оплачивать восстановление Донбасса: результаты опроса

Нажмите на фото, чтобы увеличить

  • Опрос проведен с 27 августа по 23 сентября 2019 года по заказу Школы политической аналитики при НаУКМА (полевой этап - 8-20 сентября) среди 2035 граждан от 18 лет и старше в 110 населенных пунктах по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - 1-3,3%.
  • В мае 2019 года 55% опрошенных украинцев были якобы за прямые переговоры с боевиками.

Читайте также: Каких отношений с Россией хотят в Украине - опрос

Фото: скриншот видео Укринформ

Напишите нам
боевики ордло опрос террористы
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 