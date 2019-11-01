Сколько украинцев считают, что нужно "признать Л/ДНР" - опрос

Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), около 25,5% украинцев считают, что необходимо прекратить военные действия на Донбассе – и "признать ДНР/ЛНР". Об этом на брифинге сообщила директор Киевской школы политической аналитики (предприятия-заказчика опроса) Анна Осипчук.
Социологи получили такие данные:
- 25,5% опрошенных согласны, что Украина должна остановить боевые действия и "признать ДНР/ЛНР";
- 53,7% не согласны;
- 8,4% ответили одновременно согласны и не согласны;
- 12,4% затруднились ответить.
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- Опрос проведен с 27 августа по 23 сентября 2019 года по заказу Школы политической аналитики при НаУКМА (полевой этап - 8-20 сентября) среди 2035 граждан от 18 лет и старше в 110 населенных пунктах по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - 1-3,3%.
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В мае 2019 года 55% опрошенных украинцев были якобы за прямые переговоры с боевиками.
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Фото: скриншот видео Укринформ