Сколько украинцев считают, что нужно "признать Л/ДНР" - опрос

Опрос проведен с 27 августа по 23 сентября 2019 года по заказу Школы политической аналитики при НаУКМА (полевой этап - 8-20 сентября) среди 2035 граждан от 18 лет и старше в 110 населенных пунктах по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - 1-3,3%.