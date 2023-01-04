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Скоро будет больше хороших новостей об оружии – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2023, 22:17
Скоро будет больше хороших новостей об оружии – Кулеба - Фото
Фото: instagram.com/dmytro_kuleba

Решения Франции о поставках легких танков Украине – это результат только одного из восьми международных разговоров президента Владимира Зеленского за три дня. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, добавив, что "уже скоро будет больше хороших новостей по оружию".

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"Многие другие важные решения — в работе", – отметил Кулеба.

"Международный non-stop приносит конкретные результаты для укрепления Украины и нашей армии. Все силы мобилизованы на то, чтобы 2023 год стал победным для Украины. Работаем на это", – добавил министр.

  • Также США сегодня анонсировали, что в ближайшее время намерены предоставить Украине новую военную помощь, которая может содержать дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS.

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский дмитрий кулеба оружие
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