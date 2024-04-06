Слідство.Інфо: СБУ могла использовать ТЦК для повестки журналисту из-за расследования

По словам журналиста Шульгата, представители ТЦК обратились к нему по имени-фамилии и "явно знали в лицо"

Фото: Слідство.Інфо

Украинское агентство журналистских расследований Следствие.Инфо заявило, что представители военкомата пытались вручить повестку их журналисту Евгению Шульгату по указанию работника Службы безопасности Украины. Агентство утверждает, что таким образом спецслужащие якобы хотели наказать расследователя, разоблачившего элитное имущество руководителя департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка.

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Журналисты утверждают, что 1 апреля в супермаркете в Оболонском районе Киева к Шульгату подошли сотрудники Соломенского ТЦК и пытались вручить ему повестку. По словам расследователя, они обратились к нему по имени-фамилии и "явно знали в лицо".

Слідство.Інфо сообщило, что во время разговора, военнослужащие якобы отметили, что недавно Шульгату исполнилось 27 лет и он не пришел в ТЦК обновить данные. Когда журналист начал снимать видео и задавать вопросы, связана ли ситуация с его расследованием о СБУ, военнослужащие ушли, сказав, что фиксируют отказ от повестки, отметили журналисты.

Журналисты получили видео с камер наблюдения торгового центра "Дрим", где произошли события.

Агентство отметило, что идентифицировало представителей Соломенского ТЦК. Один из них – Александр: он подтвердил, что работает в этом ТЦК, однако на вопрос о событиях в торговом центре отвечать отказался.

Так же отреагировал и его коллега Сергей, отметили журналисты. Военнослужащие не согласились назвать человека, который указывал им, кому именно надо вручить повестку.

Журналисты, со ссылками на собственные источники, утверждают, что человеком, который руководил представителями ТЦК, может быть Алексей Биленко – человек, близкий к Витюку.

Биленко ранее работал во львовском управлении СБУ, а сейчас – в департаменте кибербезопасности СБУ, который возглавляет Илья Витюк – фигурант расследования Евгения Шульгата.

Агентство Слідство.Інфо планирует передать обнародованные находки в правоохранительные органы вместе с заявлением о преследовании и препятствовании журналистской деятельности.

Редакция LIGA.net обратились за комментарием в Службу безопасности Украины, однако ответа пока не получила.

Ранее Шульгат выяснил , что жена главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка в декабре 2023 года приобрела квартиру в столичном жилом комплексе премиум-класса. В декларации чиновника указано, что за квартиру заплатили 12,8 млн грн.

, что жена главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка в декабре 2023 года приобрела квартиру в столичном жилом комплексе премиум-класса. В декларации чиновника указано, что за квартиру заплатили 12,8 млн грн. В то же время рыночная цена такого жилья – более 20 млн грн, утверждает Шульгат, а Слідство.Інфо говорит, что официального заработка на эту квартиру Витюку не хватило бы.

В то же время его жена Юлия начала заниматься бизнесом вскоре после назначения мужа на эту должность. В СБУ заверили, что ее заработка хватает на приобретенную недвижимость.

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