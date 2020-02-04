Следствие по делу Шеремета продлили до апреля

На месте убийства Шеремета, июль 2016-го (Фото: Роман Пилипей/ЕРА)

Срок предварительного следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета продлен Офисом генерального прокурора до апреля. Об этом прокурор по делу Сергей Зузак сообщил hromadske.

По словам Зузака, пока рано принимать решение о направлении в суд обвинительного акта или о прекращении производства. Прокурор рассказал, что нужно провести дополнительные следственные действия, экспертные исследования, в том числе - эксперименты и допросы.

Также вчера было назначено рассмотрение ходатайств о продлении мер пресечения для подозреваемых в убийстве Шеремета, сообщает Радио Свобода. Из-за того, что адвокатов подозреваемых поздно уведомили о слушаниях, заседание по Юлии Кузьменко перенесено на 10:00 сегодня, 4 февраля, по Андрею Антоненко - на 11:30, по Яне Дугарь - на 14:00.