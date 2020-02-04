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Следствие по делу Шеремета продлили до апреля

Следствие по делу Шеремета продлили до апреля - Фото
На месте убийства Шеремета, июль 2016-го (Фото: Роман Пилипей/ЕРА)
04.02.2020, 06:51

Сегодня состоятся суды по продлению подозреваемым меры пресечения

Срок предварительного следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета продлен Офисом генерального прокурора до апреля. Об этом прокурор по делу Сергей Зузак сообщил hromadske.

По словам Зузака, пока рано принимать решение о направлении в суд обвинительного акта или о прекращении производства. Прокурор рассказал, что нужно провести дополнительные следственные действия, экспертные исследования, в том числе - эксперименты и допросы.

Также вчера было назначено рассмотрение ходатайств о продлении мер пресечения для подозреваемых в убийстве Шеремета, сообщает Радио Свобода. Из-за того, что адвокатов подозреваемых поздно уведомили о слушаниях, заседание по Юлии Кузьменко перенесено на 10:00 сегодня, 4 февраля, по Андрею Антоненко - на 11:30, по Яне Дугарь - на 14:00.

  • 20 июля 2016 года в 07:45 в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания Украинская правда Алены Притулы, в котором находился Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.
  • 2 декабря 2019 года силовики назвали подозреваемых в деле Шеремета. Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, военной медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко.
  • 30 января генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что собранных доказательств по делу Шеремета недостаточно.

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