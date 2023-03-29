Слідство.Інфо: Установлено не менее пяти человек, причастных к похищению украинских детей

Журналисты Слідство.Інфо выпустили расследование о похищении украинских детей россиянами и назвали имена пяти человек, причастных к незаконному вывозу из Херсонской области.

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В расследовании рассказывается о 16-летней Марии и 18-летней Анастасии из Херсона. Оккупанты обманом вывезли их в Крым, где заставляли петь российский гимн. Потом их вывезли в Геническ – держали в холодных комнатах и угрожали отправить "на яму", где военная комендатура и ФСБ пытали украинских подростков. Марии и Анастасии удалось сбежать на подконтрольную Украине территорию.

"Мы установили по меньшей мере пять человек, в том числе граждан Украины, которые причастны к депортации украинских детей из Херсона", – отметила журналистка.

Галина Мунтяну, учительница из Херсона 1986 года рождения. Слідство.Інфо утверждает, что именно на ее имя подделывали и писали "доверенности" по поводу вывоза детей, и именно она вывезла их в Крым под свою ответственность.

Михаил Родиков, гражданин РФ и псевдоминистр образования временно оккупированной Херсонской области. Журналисты утверждают, что именно он выдал "приказ" о вывозе детей якобы на культурно-образовательные мероприятия в Крым.

Татьяна Кузьмич, одна из "заместительниц" гауляйтера временно оккупированной Херсонской области Владимира Сальдо. По словам журналистов, именно она занимается вопросами похищения украинских детей, утверждая, что незаконная депортация – это якобы фейк.

Алла Ревко, жительница Херсона. Слідство.Інфо отмечают, что до полномасштабного вторжения РФ она работала в местной школе, а с приходом РФ она оказалась в псевдоминистерстве образования и отвечала за формирование групп для вывоза детей.

Галина Райко, жительница Херсона. Журналисты отмечают, что во время временной оккупации она согласилась стать псевдоректором Херсонского национального технического университета, который предлагал детям "отдых" в Крыму. В Слідство.Інфо говорят, что работники именно этого вуза подделывали доверенности на Анастасию и Марию.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию детей из Украины. Выданный в Гааге ордер – пожизненный.

Верещук сообщила, что в настоящее время установлено похищение РФ 4390 детей, являющихся частичными или полными сиротами, и депортацию в Россию или другие временно оккупированные территории 16 207 детей.

Она также предупредила "приемных родителей" и "опекунов" из РФ, что Украине известны все их имена.

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Оксана Житнюк

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