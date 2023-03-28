Верещук – россиянам-"опекунам": Украина знает имена тех, кто усыновил похищенных детей

Украинские и международные правоохранительные органы знают имена россиян, которые незаконно усыновили похищенных из Украины детей, и им за это рано или поздно придется отвечать. Об этом заявила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

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Верещук написала пост на русском языке, "чтобы прочитали россияне".

"Вывозить из Украины детей-сирот и передавать их на усыновление российским гражданам – это незаконно и подло. Особенно мерзко – это когда люди еще и публично хвастаются тем, что усыновили украденных в Украине детей", – заявила министр.

Она подчеркнула, что всем российским так называемым "приемным родителям" и "опекунам" рано или поздно придется отвечать за это – так же, как и "большим и маленьким" причастным российским чиновникам.

"Ваши личности не являются большим секретом: ни для украинских, ни для международных правоохранительных органов. Например, жители Московской области Ирина Рудницкая, Катерина Триполец, Денис Триполец, Михаил Сериков, Марина Марченко и т.д. Речь идет о многих десятках российских граждан, которые почему-то решили, что им дозволено усыновлять украденных из Украины сирот", – написала Верещук.

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Она "настоятельно рекомендовала" российским гражданам не усыновлять украинских сирот, которых незаконно вывезли в РФ, а от российских должностных лиц потребовала передать украинской стороне всех украинских детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

17 марта 2023 МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию детей из Украины. Выданный в Гааге ордер – пожизненный.

Верещук сообщила, что в настоящее время установлено похищение РФ 4390 детей, которые являются частичными или полными сиротами, и депортацию в Россию или на другие временно оккупированные территории 16 207 детей.

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Оксана Житнюк

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