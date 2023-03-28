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Россия похитила 4390 детей-сирот и даже не скрывает свое военное преступление – Верещук

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2023, 07:45
Россия похитила 4390 детей-сирот и даже не скрывает свое военное преступление – Верещук - Фото
Ирина Верещук (Фото – Минреинтеграции)

В Украине документально зафиксировано похищение страной-агрессором 4390 детей, которые являются полными или частичными сиротами, и депортация с временно оккупированных РФ территорий 16 207 детей. Об этом заявила в эфире телемарафона глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

Украина передает в Международный уголовный суд все данные о похищениях россиянами детей, сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Данные о таких случаях, по ее словам, поступают из прокуратуры, разведки и других источников. 

Верещук сказала, что в настоящее время установлено похищение РФ на временно оккупированных ею территориях Украины 4 390 детей, которые являются частичными или полными сиротами, и депортацию в Россию или на другие временно оккупированные территории 16 207 детей. 

При этом, сказала министр, российские функционеры сами фактически признают совершенные РФ военные преступления, когда публично сообщают об "усыновлении" в России детей, которых Украина потребовала вернуть. 

"Вместо возвращения они ребенка усыновляют и публично этим кичатся, демонстрируя всему миру факты, которые не требуют дальнейших доказательств", – сказала Верещук.

Она также отметила, что для возвращения похищенных детей в Украину необходимо усиление давления международного сообщества на Россию, санкции и "привлечение к ответственности тех, кто совершает преступление геноцида против наших детей".

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Сергій Бережний
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