Россия похитила 4390 детей-сирот и даже не скрывает свое военное преступление – Верещук

В Украине документально зафиксировано похищение страной-агрессором 4390 детей, которые являются полными или частичными сиротами, и депортация с временно оккупированных РФ территорий 16 207 детей. Об этом заявила в эфире телемарафона глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

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Украина передает в Международный уголовный суд все данные о похищениях россиянами детей, сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Данные о таких случаях, по ее словам, поступают из прокуратуры, разведки и других источников.

Верещук сказала, что в настоящее время установлено похищение РФ на временно оккупированных ею территориях Украины 4 390 детей, которые являются частичными или полными сиротами, и депортацию в Россию или на другие временно оккупированные территории 16 207 детей.

При этом, сказала министр, российские функционеры сами фактически признают совершенные РФ военные преступления, когда публично сообщают об "усыновлении" в России детей, которых Украина потребовала вернуть.

"Вместо возвращения они ребенка усыновляют и публично этим кичатся, демонстрируя всему миру факты, которые не требуют дальнейших доказательств", – сказала Верещук.

Она также отметила, что для возвращения похищенных детей в Украину необходимо усиление давления международного сообщества на Россию, санкции и "привлечение к ответственности тех, кто совершает преступление геноцида против наших детей".

27 февраля 2023 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия проводит на временно оккупированных территориях Украины самую масштабную в современной истории операцию по похищению детей.

17 марта МУС выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию детей из Украины. Выданный в Гааге ордер – пожизненный.

В отчете Йельского университета сообщалось, что россияне удерживают более 6000 украинских детей в специальных лагерях в РФ и оккупированном Крыму для "промывания" им мозгов и политического "перевоспитания".

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Сергій Бережний

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