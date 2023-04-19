Сложно обсуждать дату вступления Украины в НАТО, пусть закончится война – президент Чехии

Президент Чехии Петр Павел заявил, что пока идет война, которую развязала Россия, трудно обсуждать дату вступления Украины в НАТО. Об этом он сообщил после встречи с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

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По словам чешского лидера, нынешние взгляды Альянса не отличаются от тех, которые были озвучены во время Бухарестского саммита НАТО в 2008 году, когда Украине и Грузии пообещали членство в будущем, но отложили предоставление плана действий по членству (ПДЧ).

"Пока очень трудно обсуждать конкретные даты этого членства, потому что Украина находится в состоянии войны. Сначала война должна закончиться, а после этого мы можем начать рассматривать потенциальные даты", – заявил Павел.

Президент Чехии отметил, что когда война закончится, Украине необходимо будет восстанавливать свою экономику и вооруженные силы для того, чтобы превратиться в "стабильное государство".

Он указал, что союзники уже оказывают долгосрочную поддержку Украине, в частности подготовку для будущего партнерства и восстановления экономики.

Павел также добавил, что "в ближайшем будущем" намерен приехать в Киев, встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским и обсудить "аспекты контрнаступления".

30 сентября 2022 года Украина подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО.

5 апреля 2023 года Зеленский заявил, что в вопросе вступления Украины в НАТО не может быть никаких "компромиссов".

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Олег Васьків

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