Сложно обсуждать дату вступления Украины в НАТО, пусть закончится война – президент Чехии
Президент Чехии Петр Павел заявил, что пока идет война, которую развязала Россия, трудно обсуждать дату вступления Украины в НАТО. Об этом он сообщил после встречи с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
По словам чешского лидера, нынешние взгляды Альянса не отличаются от тех, которые были озвучены во время Бухарестского саммита НАТО в 2008 году, когда Украине и Грузии пообещали членство в будущем, но отложили предоставление плана действий по членству (ПДЧ).
"Пока очень трудно обсуждать конкретные даты этого членства, потому что Украина находится в состоянии войны. Сначала война должна закончиться, а после этого мы можем начать рассматривать потенциальные даты", – заявил Павел.
Президент Чехии отметил, что когда война закончится, Украине необходимо будет восстанавливать свою экономику и вооруженные силы для того, чтобы превратиться в "стабильное государство".
Он указал, что союзники уже оказывают долгосрочную поддержку Украине, в частности подготовку для будущего партнерства и восстановления экономики.
Павел также добавил, что "в ближайшем будущем" намерен приехать в Киев, встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским и обсудить "аспекты контрнаступления".
- 30 сентября 2022 года Украина подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО.
- 5 апреля 2023 года Зеленский заявил, что в вопросе вступления Украины в НАТО не может быть никаких "компромиссов".
Читайте также: Кулеба: Украине нужно вступление в НАТО. Без этого нет гарантий предстоящей войны с Россией
Комментарии