UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сложно обсуждать дату вступления Украины в НАТО, пусть закончится война – президент Чехии

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2023, 19:55
Сложно обсуждать дату вступления Украины в НАТО, пусть закончится война – президент Чехии - Фото
Президент Чехии Петр Павел (Фото: EPA)

Президент Чехии Петр Павел заявил, что пока идет война, которую развязала Россия, трудно обсуждать дату вступления Украины в НАТО. Об этом он сообщил после встречи с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

По словам чешского лидера, нынешние взгляды Альянса не отличаются от тех, которые были озвучены во время Бухарестского саммита НАТО в 2008 году, когда Украине и Грузии пообещали членство в будущем, но отложили предоставление плана действий по членству (ПДЧ).

"Пока очень трудно обсуждать конкретные даты этого членства, потому что Украина находится в состоянии войны. Сначала война должна закончиться, а после этого мы можем начать рассматривать потенциальные даты", – заявил Павел.

Президент Чехии отметил, что когда война закончится, Украине необходимо будет восстанавливать свою экономику и вооруженные силы для того, чтобы превратиться в "стабильное государство".

Он указал, что союзники уже оказывают долгосрочную поддержку Украине, в частности подготовку для будущего партнерства и восстановления экономики.

Павел также добавил, что "в ближайшем будущем" намерен приехать в Киев, встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским и обсудить "аспекты контрнаступления".

Читайте также: Кулеба: Украине нужно вступление в НАТО. Без этого нет гарантий предстоящей войны с Россией

Олег Васьків
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война нато чехия йенс столтенберг Петр Павел
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 