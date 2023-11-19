Словакия заблокирует санкции ЕС, если они коснутся российского топлива для АЭС – министр
Словакия будет блокировать 12-й пакет санкций Евросоюза против России, если санкции будут распространены на российское топливо для ядерных электростанций. Об этом заявил в эфире национального телевидения министр иностранных дел Словкии Юрай Бланар, сообщает TARS.
Бланар сказал, что санкции не должны включать российское ядерное топливо, так как словацкие АЭС еще не переоборудованы под использование ядерного топлива из других источников, и что для правительства Словакии это "красная линия".
Министр также повторил тезисы кремлевской пропаганды, что санкции все равно "не остановили Россию", но зато ударили по экономике ЕС, в том числе Словакии.
По его словам, правительство поддерживает финансовую помощь Украине, но "при определенных условиях" – она должна "расходоваться по назначению" и "деньги не должны исчезать".
- 21 сентября 2023 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал, что в случае его победы на выборах страна не даст Украине ни одного снаряда.
- 25 октября президент Словакии Зузана Чапутова официально утвердила новое правительство страны во главе с Фицо, лидером антиукраинской партии Smer-SD.
- 8 ноября Фицо заблокировал предложение предыдущего Кабмина о предоставлении Украине военной помощи на 40,3 млн евро.
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