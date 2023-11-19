Словакия заблокирует санкции ЕС, если они коснутся российского топлива для АЭС – министр

Словакия будет блокировать 12-й пакет санкций Евросоюза против России, если санкции будут распространены на российское топливо для ядерных электростанций. Об этом заявил в эфире национального телевидения министр иностранных дел Словкии Юрай Бланар, сообщает TARS.

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Бланар сказал, что санкции не должны включать российское ядерное топливо, так как словацкие АЭС еще не переоборудованы под использование ядерного топлива из других источников, и что для правительства Словакии это "красная линия".

Министр также повторил тезисы кремлевской пропаганды, что санкции все равно "не остановили Россию", но зато ударили по экономике ЕС, в том числе Словакии.

По его словам, правительство поддерживает финансовую помощь Украине, но "при определенных условиях" – она должна "расходоваться по назначению" и "деньги не должны исчезать".

21 сентября 2023 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал, что в случае его победы на выборах страна не даст Украине ни одного снаряда.

25 октября президент Словакии Зузана Чапутова официально утвердила новое правительство страны во главе с Фицо, лидером антиукраинской партии Smer-SD.

8 ноября Фицо заблокировал предложение предыдущего Кабмина о предоставлении Украине военной помощи на 40,3 млн евро.

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