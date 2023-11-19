Словаччина заблокує санкції ЄС, якщо вони зачеплять російське паливо для АЕС – міністр

Словаччина блокуватиме 12-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, якщо санкції будуть поширені на російське паливо для ядерних електростанцій. Про це заявив в ефірі національного телебачення міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, повідомляє TARS.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Бланар сказав, що санкції не повинні включати російське ядерне паливо, оскільки словацькі АЕС ще не переобладнані під використання ядерного палива з інших джерел, і що для уряду Словаччини це "червона лінія".

Міністр також повторив тези кремлівської пропаганди, що санкції все одно "не зупинили Росію", зате вдарили по економіці ЄС, у тому числі Словаччині.

За його словами, уряд підтримує фінансову допомогу Україні, але "за певних умов" – вона повинна "витрачатись за призначенням" та "гроші не повинні зникати".

21 вересня 2023 року прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пообіцяв, що у разі його перемоги на виборах країна не дасть Україні жодного снаряда.

25 жовтня президент Словаччини Зузана Чапутова офіційно затвердив новий уряд країни на чолі з Фіцо, лідером антиукраїнської партії Smer-SD.

8 листопада Фіцо заблокував пропозицію попереднього Кабміну щодо надання Україні військової допомоги на 40,3 млн євро.

Читайте також: Ефект Фіцо. Чому Словаччина (не) даватиме зброю Україні

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.