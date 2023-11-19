Словаччина заблокує санкції ЄС, якщо вони зачеплять російське паливо для АЕС – міністр
Словаччина блокуватиме 12-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, якщо санкції будуть поширені на російське паливо для ядерних електростанцій. Про це заявив в ефірі національного телебачення міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, повідомляє TARS.
Бланар сказав, що санкції не повинні включати російське ядерне паливо, оскільки словацькі АЕС ще не переобладнані під використання ядерного палива з інших джерел, і що для уряду Словаччини це "червона лінія".
Міністр також повторив тези кремлівської пропаганди, що санкції все одно "не зупинили Росію", зате вдарили по економіці ЄС, у тому числі Словаччині.
За його словами, уряд підтримує фінансову допомогу Україні, але "за певних умов" – вона повинна "витрачатись за призначенням" та "гроші не повинні зникати".
- 21 вересня 2023 року прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пообіцяв, що у разі його перемоги на виборах країна не дасть Україні жодного снаряда.
- 25 жовтня президент Словаччини Зузана Чапутова офіційно затвердив новий уряд країни на чолі з Фіцо, лідером антиукраїнської партії Smer-SD.
- 8 листопада Фіцо заблокував пропозицію попереднього Кабміну щодо надання Україні військової допомоги на 40,3 млн євро.
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