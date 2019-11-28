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Слуга Народа и Комитет избирателей поспорили о турборежиме в Раде

Слуга Народа и Комитет избирателей поспорили о турборежиме в Раде - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
28.11.2019, 16:01

За три месяца работы новый парламент принял больше законов, чем предыдущий, но подал меньше законопроектов

Говорить о турборежиме в Верховной Раде - это преувеличение, поскольку нет достаточных статистических доказательств, заявил вчера глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, сообщает КИУ.

По информации КИУ, нынешняя Рада приняла за первые три месяца работы 72 закона и провела 39 пленарных заседаний, а предыдущая - приняла 60 законов и провела 29 заседаний. При этом предыдущий созыв парламента регистрировал больше законопроектов: 1893 против 1193 в нынешней Раде. По мнению Кошеля, показатели работы парламентов VIII и ІХ созывов сопоставимы.

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В Слуге народа не согласны с КИУ. Заместитель главы фракции Евгения Кравчук привела в Facebook другие цифры: за первые три месяца нынешняя Рада приняла 86 законов, предыдущая - 65, за основу принято 29 законопроектов против 21 у предыдущего созыва. Также принято 218 постановлений против 143 у предшественников. Делать выводы о наличии или отсутствии турборежима Кравчук предлагает самостоятельно.

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верховная рада законопроект КИУ Евгения Кравчук
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