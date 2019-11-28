Кто чаще всего голосует вместе с партией Зеленского: анализ КИУ

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Чаще всего за принятые в Верховной Раде IX созыва законы вместе с монобольшинством Слуги народа голосовала фракция Голос. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

С начала работы в августе парламент принял 72 закона. В среднем за них голосовали 91% депутатов фракции СН, 57% депутатов Голоса, 43% от Евросолидарности, 40% внефракционных, 37% из группы За будущее, 34% от Батькивщины и 16% от ОПЗЖ.

Без поддержки других фракций монобольшинство не смогло бы принять 21 закон из 72, подчеркивает КИУ.

Сегодня стало известно, какая фракция больше всего прогуливала заседания Рады.

Читайте также: Если бы выборы были сейчас: рейтинг политических партий в ноябре