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Кто чаще всего голосует вместе с партией Зеленского: анализ КИУ

Кто чаще всего голосует вместе с партией Зеленского: анализ КИУ - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
28.11.2019, 13:26

Без поддержки других фракций Слуга народа не смогла бы принять 21 закон из 72

Чаще всего за принятые в Верховной Раде IX созыва законы вместе с монобольшинством Слуги народа голосовала фракция Голос. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

С начала работы в августе парламент принял 72 закона. В среднем за них голосовали 91% депутатов фракции СН, 57% депутатов Голоса, 43% от Евросолидарности, 40% внефракционных, 37% из группы За будущее, 34% от Батькивщины и 16% от ОПЗЖ.

Без поддержки других фракций монобольшинство не смогло бы принять 21 закон из 72, подчеркивает КИУ.

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верховная рада Слуга народа голос Батькивщина европейская солидарность ОПЗЖ
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