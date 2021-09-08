"Слуга народа" не считает свое "предложение" главе ВАКС вмешательством в правосудие

Народный депутат от Слуги народа Юрий Камельчук не считает вмешательством в правосудие свое "предложение" главе Высшего антикорсуда избрать определенную меру пресечения для одного из подозреваемых. Об этом он написал в комментарии LIGA.net.

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Камельчук считает обвинение главы ВАКС Елены Танасевич в давлении на суд "более чем безосновательными".

"Я понимаю, что в начале политического сезона информационных поводов в стране не слишком много, но делать сенсацию из моих депутатских обращений и тем более трактовать официальное письмо по своему усмотрению не позволю. Статья 129 Конституции Украины предусматривает, что судья в осуществлении правосудия является независимым. И этого принципа я никоим образом не нарушил", – считает депутат.

Он процитировал то место из своего депутатского обращения, которое дало основания главе ВАКС для обвинений Камельчука в давлении на суд.

"Выдержка из моего депутатского обращения выглядит так: "... во время следующего избрания меры пресечения предлагаю рассмотреть вопрос применения к господину Кушниру Ю.Р. меры пресечения в виде содержания под стражей, применить арест его имущества и активов", – написал Камельчук.

Он убежден, что такое "предложение" не является вмешательством в осуществление правосудия, согласно ч.1 статьи 376 УК.

Камельчук считает, что обвинение со стороны Танасевич продиктовано ее "личной неприязнью". С чем именно может быть связана такая неприязнь, депутат не уточнил.

"Потому что до сих пор я не слышал, чтобы письменное предложение расценивалась как давление на суд", – отметил Камельчук.

Он пояснил, что "предлагал" присудить арест предпринимателю из Черновцов Юрию Кушниру, который, по словам Камельчука, фигурирует в деле о взятке экс-главе Черновицкого облсовета Ивану Мунтяну.

"По версии следствия, Кушнир дал Мунтяну $180 000 за передачу в аренду коммунального санатория", – написал депутат. По его словам, убытки, нанесенные государству в результате деятельности Кушнира, оцениваются в 400 млн грн.

4 февраля 2020-го главе Черновицого облсовета Ивану Мунтяну сообщили о подозрении во взятке.

3 сентября 2021-го НАБУ сообщило об окончании расследования этого дела. По версии следствия, чиновник хотел получить $400 000, а получил $180 000. Экс-главу облсовета будут судить.

Сегодня глава ВАКС заявила, что один из нардепов "предлагал" ей избрать конкретную меру пресечения в уголовном деле. Она пожаловалась на "вмешательство в правосудие" генпрокурору Ирине Венедиктовой и в Высший совет правосудия.

Вадим Ребрина , Марк Сировой

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