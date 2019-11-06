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Слуга народа о "чиновниках" боевиков: Могут остаться во власти

Слуга народа о "чиновниках" боевиков: Могут остаться во власти - Фото
Максим Ткаченко (скриншот видео Радіо Свобода Україна)
06.11.2019, 12:05

Максим Ткаченко считает, что "на той стороне" есть "профессиональные и честные люди"

Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса и депутат фракции Слуга народа Максим Ткаченко не исключает, что чиновники, которые работают в "администрации" боевиков на оккупированных территориях, могут остаться в команде новой власти. Об этом он рассказал в комментарии Донбасс.Реалии.

"Мне кажется, что и на той стороне сейчас у власти все равно есть профессиональные люди, все равно есть люди со здравым смыслом, все равно есть честные и порядочные люди, которые хотят мира, хотят возвращения территорий, но по разным причинам остаются там. Я не исключаю, что кто-то из них сможет остаться в команде новой власти ", - заявил Ткаченко.

Справка. Ткаченко, который ранее был продюсером и генеральным директором компании Квартал-концерт, стал советником секретаря СНБО 23 октября. Как известно, президент Владимир Зеленский считает приемлемым назначать на государственные должности своих друзей и бизнес-партнеров. До вступления в должность он критиковал за это пятого президента Петра Порошенко.

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боевики Донбасс снбо террористы чиновник максим ткаченко
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