Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Слуга народа отказывается от борьбы на довыборах в Раду в Харьковской области

Слуга народа отказывается от борьбы на довыборах в Раду в Харьковской области - Фото
Виктория Алексейчук (Фото - Yevheniya Kravchuk - Facebook)
03.03.2020, 13:33

Слуга народа снимет кандидатуру Виктории Алексейчук на выборах в избирательном округе №179 в Харьковской области

Партия Слуга народа решила снять своего кандидата Викторию Алексейчук с выборов депутата Верховной Рады в избирательном округе №179 в Харьковской области. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в руководстве фракции СН.

"Сегодня Центризбирком рассмотрит вопрос снятия нашего кандидата", - сообщил он, отказавшись назвать причину.

Другой собеседник в руководстве фракции заявил LIGA.net, что кандидат от СН проводил слабую предвыборную кампанию и не сможет составить серьезную конкуренцию фавориту - самовыдвиженке и бывшей главе Харьковской областной госадминистрации Юлии Светличной.

На сайте Центризбиркома указано, что сегодня, 3 марта, состоится заседание комиссии, на котором будет рассмотрен вопрос отмены регистрации кандидата в нардепы, который баллотируется в округе №179. В то же время в пресс-службе отказались подтвердить LIGA.net, касается ли этот вопрос кандидата от СН.

  • Выборы на 179 округе состоятся 15 марта в связи с тем, что избранный там депутатом Рады Алексей Кучер был назначен главой Харьковской ОГА.
  • 3 февраля СН выдвинула Алексейчук кандидатом на 179 округе.
  • 26 февраля был опубликован опрос Группы Рейтинг, который показал, что Алексейчук проигрывает Светличной.

Читайте также: Так рейтинг Зеленского упал или нет? LIGA.net разбирается вместе с социологами

Денис Юдин, Юрий Смирнов
Еще по теме
Напишите нам
верховная рада выборы харьковская область юлия светличная Виктория Алексейчук
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 