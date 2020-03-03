Слуга народа отказывается от борьбы на довыборах в Раду в Харьковской области

Партия Слуга народа решила снять своего кандидата Викторию Алексейчук с выборов депутата Верховной Рады в избирательном округе №179 в Харьковской области. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в руководстве фракции СН.
"Сегодня Центризбирком рассмотрит вопрос снятия нашего кандидата", - сообщил он, отказавшись назвать причину.
Другой собеседник в руководстве фракции заявил LIGA.net, что кандидат от СН проводил слабую предвыборную кампанию и не сможет составить серьезную конкуренцию фавориту - самовыдвиженке и бывшей главе Харьковской областной госадминистрации Юлии Светличной.
На сайте Центризбиркома указано, что сегодня, 3 марта, состоится заседание комиссии, на котором будет рассмотрен вопрос отмены регистрации кандидата в нардепы, который баллотируется в округе №179. В то же время в пресс-службе отказались подтвердить LIGA.net, касается ли этот вопрос кандидата от СН.
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