Слуга народа отказывается от борьбы на довыборах в Раду в Харьковской области

Виктория Алексейчук (Фото - Yevheniya Kravchuk - Facebook)

Партия Слуга народа решила снять своего кандидата Викторию Алексейчук с выборов депутата Верховной Рады в избирательном округе №179 в Харьковской области. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в руководстве фракции СН.

"Сегодня Центризбирком рассмотрит вопрос снятия нашего кандидата", - сообщил он, отказавшись назвать причину.

Другой собеседник в руководстве фракции заявил LIGA.net, что кандидат от СН проводил слабую предвыборную кампанию и не сможет составить серьезную конкуренцию фавориту - самовыдвиженке и бывшей главе Харьковской областной госадминистрации Юлии Светличной.

На сайте Центризбиркома указано, что сегодня, 3 марта, состоится заседание комиссии, на котором будет рассмотрен вопрос отмены регистрации кандидата в нардепы, который баллотируется в округе №179. В то же время в пресс-службе отказались подтвердить LIGA.net, касается ли этот вопрос кандидата от СН.

Выборы на 179 округе состоятся 15 марта в связи с тем, что избранный там депутатом Рады Алексей Кучер был назначен главой Харьковской ОГА.

3 февраля СН выдвинула Алексейчук кандидатом на 179 округе.

26 февраля был опубликован опрос Группы Рейтинг, который показал, что Алексейчук проигрывает Светличной.

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