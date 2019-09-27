Слуга народа "прокачала" предвыборную технологию Трампа – Федоров

Михаил Федоров (Фото: пресс-служба YES©2019. Фотограф: Александр Индичий)

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что партия Слуга народа использовала предвыборную технологию президента США Дональда Трампа, однако делала это "на уровень глубже". Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

"Мы достаточно плотно использовали глубокое таргетирование – с разными аудиториями говорили про то, что конкретно интересует данную целевую аудиторию. Это не было манипуляцией, это было больше транслирование нашей конкретной программы", - поделился самый молодой министр Европы.

По словам Федорова, эту же технологию использовал предвыборный штаб президента США Дональда Трампа в 2016 году.

"Это называется глубокое таргетирование. Якобы все говорят, что Трамп из-за этой технологии победил. Я не считаю, что Трамп победил из-за этого. Я не считаю, что мы из-за этого победили. Но эту технологию, мне кажется, мы доработали на уровень глубже, чем это было в команде у Трампа", - объяснил министр.

Ранее была опубликована стенограмма телефонного разговора президента Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Украинский лидер сказал, что его команда смогла победить, в том числе благодаря использованию некоторых "фишек" кампании Трампа.

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