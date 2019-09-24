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Бекешкина объяснила феномен популярности Зеленского

Бекешкина объяснила феномен популярности Зеленского - Фото
Ирина Бекешкина (фото - LIGA.net)
24.09.2019, 09:00

Директор фонда Демократические инициативы отметила, что результаты выборов - это "был "фак" от народа всей политэлите"

Феномен популярности президента Владимира Зеленского заключается в том, что большинство украинцев приняли его как "своего", и результаты выборов были "факом" от народа политической элите Украины. Об этом в интервью LIGA.net заявила директор фонда Демократические инициативы, социолог Ирина Бекешкина.

"Если говорить коротко - он воспринимается людьми как "наш". Вот, наконец, мы выбрали туда, во власть, "нашего представителя"... Я не согласна, что Зеленского выбирали просто потому, что были против Порошенко", - отметила она.

Социолог считает, что "было же за кого, кроме него, голосовать".

"Был большой выбор, а проголосовали за человека, который вообще к политике не имеет никакого отношения. Это приговор украинской политике и политическому классу в целом. Поэтому те увольнения чиновников-политиков, которые делает сейчас Зеленский, они воспринимаются на "ура", - объяснила социолог.

  • 17 сентября сообщалось, что по данным опроса Центра Разумкова Зеленскому доверяют 79% украинцев.

Читайте полный текст интервью: Ирина Бекешкина: Зеленский получил сигнал, "Нет, не все можно делать"

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Владимир Зеленский Петр Порошенко ирина бекешкина феномен
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