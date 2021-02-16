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Слуга народа разделилась по вопросу о короткоствольном оружии, голосовать будет свободно

16.02.2021, 06:37
Слуга народа разделилась по вопросу о короткоствольном оружии, голосовать будет свободно - Фото
Денис Монастырский (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Голосование фракции Слуга народа по законопроекту об обороте оружия будет свободным, заявил на брифинге вчера, 15 февраля, нардеп из СН и глава комитета по правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

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По словам Монастырского, на прошедшем вчера заседании фракции обсуждение по закону об оружии было бурным. Большинство вопросов вызывает норма о возможности приобретения и хранения гражданами короткоствольного огнестрельного оружия.

Мнения во фракции разделились, поэтому было решено, что на заседании Рады в четверг, когда законопроект должен быть вынесен в зал, депутаты фракции будут голосовать свободно.

В то же время Монастырский, как глава профильного комитета, высказал мнение, что в случае принятия законопроекта за основу норма о короткоствольном оружии должна быть изъята из него перед вторым чтением, поскольку большинство депутатов выступает против нее. Если закон не будет принят, его могут отправить на повторное первое чтение и также изъять эту норму.

Монастырский подчеркнул, что законопроект регулирует многие другие вопросы, в частности, вопрос о необходимой самообороне, обороте спортивного и наградного оружия и другие, поэтому законопроект в целом необходим.

  • 20 января комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Документ предусматривает также легализацию короткоствольного оружия. 
  • В ходе последнего соцопроса группы Рейтинг право частных лиц на огнестрельное оружие поддержали 23% опрошенных, против высказались 75%, затруднились с ответом 2%.
  • 12 февраля 2021 года замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что министерство поддерживает закон о гражданском оружии, но против легализации короткоствольного оружия.
Денис Юдин
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верховная рада короткоствол свободный оборот оружия Денис Монастырский
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