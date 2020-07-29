Слуга народа решила отказаться от слогана "Сделаем их вместе"

Именно под этим слоганом в 2019 году Владимир Зеленский стал президентом

Партия Слуга народа на местных выборах решила заменить лозунг "Сделаем их вместе". Новый лозунг, скорее всего, будет связан с народовластием и с "конкретными результатами", которых достигла партия. Об этом сообщил лидер партии Александр Корниенко в интервью Украинской правде.

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Он пояснил, что сейчас в Раде прорабатывают законы о народовластии – закон о референдуме сейчас на втором чтении. Кроме того, есть пакет о местных инициативах, чтобы дать возможность проговаривать людям решения советов предварительно. Есть об отзыве депутата по народной инициативе.

Поэтому, по его словам, новый лозунг будет связан с этими законопроектами. "Есть несколько смыслов, которые мы будем использовать, например, "решим это вместе" – то есть увеличение доступа к принятию решений, народовластие", - сказал Корниенко.

Также он отметил, что "точно будет какой-то лозунг, связанный с конкретными результатами", которых достигли Слуги. Форму этих месседжей еще обсуждают.

Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября.

25 октября. Выборы на временно оккупированных территориях - в Автономной Республике Крым, Донецком и Луганском регионах - проводиться не будут, уточняется в постановлении.

Наталия Софиенко

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