Слуга народа согласовала кандидатуры трех новых министров – список

Правящая парламентская фракция Слуги народа согласовала кандидатуры трех новых министров. Об этом на брифинге после заседания фракции заявил ее глава Давид Арахамия.

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По его словам, планируются такие кадровые перестановки:

- Вместо действующего главы Минздрава Максима Степанова планируют назначить главсанврача Виктора Ляшко;

- Вместо главы Минэкономики Игоря Петрашко – главу Государственной налоговой службы Алексея Любченко (он также должен получить пост первого вице-премьера);

- Вместо министра инфраструктуры Владислава Криклия – главу Укравтодора Александра Кубракова.

Арахамия добавил, что за отставку действующих министров планируют проголосовать на внеочередном заседании Верховной Рады 18 мая.

При этом по Степанову будет немного другая процедура, так как он не хочет добровольно уходить в отставку, отметил глава фракции СН.

Арахамия ожидает, что новых министров Рада назначит в четверг 20 мая.

14 мая Петрашко и Криклий написали заявления об отставке.

В тот же день в Раду поступило представление премьер-министра об отставке Степанова, который заявил, что не писал заявление об увольнении.

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Марк Сировой

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