Отставка Степанова, Криклия и Петрашко. Заседание Рады созовут 18 мая – Разумков
Завтра, 18 мая, Верховная Рада рассмотрит вопросы об отставке министра здравоохранения Максима Степанова, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия. Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил в эфире Свобода слова на ICTV.
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"Завтра утром я издам распоряжение о созыве внеочередного заседания. Соответствующие документы поступили. Оно будет запланировано на 16:00. Будут рассматриваться три кандидатуры министров: Криклий, потом Петрашко, потом Степанов", – сообщил Разумков.
Он предположил, что Рада назначит новых руководителей министерств на пленарном заседании 20 мая.
"Уже в четверг на пленарном заседании на вакантные должности парламент должен назначить новые кандидатуры", – сказал Разумков, отметив, что надо дождаться голосования по отставкам.
- 14 мая Петрашко и Криклий написали заявления об отставке.
- В тот же день стало известно, что в Раду поступило представление премьер-министра об отставке Степанова, который заявил, что не писал заявление об увольнении.
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