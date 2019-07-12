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12.07.2019, 12:57

Слуга народа требует от ЦИК возобновить регистрацию Куницкого

Слуга народа требует от ЦИК возобновить регистрацию Куницкого - Фото
Александр Куницкий (фото - acebook.com/zpsanek)

В партии заявляют, что видят в отмене регистрации кандидата "политический мотив"

В президентской партии Слуга народа требуют от Центральной избирательной комиссии возобновить регистрацию на выборы в Раду кандидата Александра Куницкого. Об этом сообщается в пресс-релизе партии. 

Представитель партии, адвокат Александр Качура заявил, что решение ЦИК об отмене регистрации Куницкого было принято "с грубым нарушением закона", так как комиссия якобы не учла позицию партии и объяснение кандидата о том, почему он отсутствовал в Украине.

Он добавил, что жалоба об отмене регистрации Куницкого была подана "с нарушением законодательства". 

11 июля ЦИК отменила регистрацию Куницкого, поскольку его не было в стране 264 дня в течение года. Куницкий объяснил, что в это время якобы был в служебной командировке, но не смог предоставить доказательств трудовых соглашений с названными им работодателями. Кандидат намерен восстановиться через суд. 

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Теги: Слуга народа, выборы, цик, Александр Куницкий, александр качура
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