"Слуга" Завитневич: Все 30 лет Украина не знала своего реального мобилизационного ресурса

Александр Завитневич заявил, что особенно это касается военного учета и обновления данных

Фото: Генштаб ВСУ

Украинские власти в течение 30 лет не знали реальный мобилизационный ресурс, этим вопросом не занимались. Об этом в интервью украинской службе BBC заявил глава оборонного комитета Верховной Рады Александр Завитневич, затрагивая тему закона о мобилизации.

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По его словам, до полномасштабного вторжения по-прежнему "все эти 30 лет, полноценно мобилизацией не занимались". Особенно это касается военного учета и обновления данных.

"Получается, что страна и военное руководство не знают реальный мобилизационный ресурс – сколько у нас людей способны взять в руки оружие и защищать Родину", – подытожил нардеп.

Заветневич подчеркнул, что комментировать закон о мобилизации и выполняет ли он все свои функции, пока рано. В то же время отношение к мобильному приложению "Резерв+" у него положительное.

"<...> можно сказать, что закон выполнил свою роль: люди регистрируются, и ТЦК видят этих людей. Не только те категории, которые ограниченно пригодны, непригодны, бронированы, незабронированы – это общая картина по всем", – заявил он.

18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Начиная с этого дня и до 16 июля все военнообязанные граждане страны должны обновить свои учетные данные.

10 июня секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что в течение мая этого года в Украине удалось мобилизовать больше людей, чем за последние несколько месяцев.

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