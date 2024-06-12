"Слуга" Завітневич: Всі 30 років Україна не знала свого реального мобілізаційного ресурсу

Олександр Завітневич заявив, що особливо це стосується військового обліку та оновлення даних

Фото: Генштаб ЗСУ

Українська влада протягом 30 років не знала реальний мобілізаційний ресурс, цим питанням не займались. Про це в інтерв'ю українській службі BBC заявив голова оборонного комітету Верховної Ради Олександр Завітневич, торкаючись теми закону про мобілізацію.

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За його словами, до повномасштабного вторгнення і раніше, "всі ці 30 років, повноцінно мобілізацією не займалися". Особливо це стосується військового обліку та оновлення даних.

"Виходить, що країна і військове керівництво не знають реальний мобілізаційний ресурс – скільки у нас людей здатні взяти до рук зброю і піти захищати Батьківщину", – підсумував нардеп.

Завітневич наголосив, що коментувати закон про мобілізацію та те, чи виконує він всі свої функції, поки зарано. Водночас ставлення до мобільного застосунку "Резерв+" у нього позитивне.

"<...> можна сказати, що закон виконав свою роль: люди реєструються, і ТЦК бачать цих людей. Не тільки ті категорії, хто обмежено придатні, непридатні, броньовані, незаброньовані – це загальна картина по всіх", – заявив він.

18 травня 2024 року в Україні набрав чинності новий закон про мобілізацію. Починаючи з цього дня і до 16 липня, усі військовозобов'язані громадяни країни повинні оновити свої облікові дані.

10 червня секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки Роман Костенко заявив, що протягом травня цього року в Україні вдалося мобілізувати більше людей, ніж за останні кілька місяців.

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