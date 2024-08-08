Смерть пленного азовца Ищенко. Правоохранители начали расследование

Александр Ищенко (Фото: ресурс оккупантов)

Правоохранители расследуют обстоятельства смерти бойца полка "Азов" Национальной гвардии Украины Александра Ищенко в российском плену. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

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По факту смерти украинского защитника возбуждено уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

"Информация, которую мы имеем в уголовных производствах, четко указывает на то, что российские командиры не только не предотвращают жестокое обращение с пленными, но и поощряют такие преступления и непосредственно отдают соответствующие преступные приказы", – заявил генеральный прокурор Андрей Костин.

В ОГП отметили, что в общей сложности расследуется убийство 64 украинских военнопленных Вооруженными силами РФ. Потерпевшими от пыток признаны более 2200 военнопленных.

31 июля Лубинец обратился с немедленным письмом к омбудсмену РФ о смерти защитника Мариуполя Ищенко в российском плену.

7 августа заместитель командира бригады "Азов" Паламар сообщил, что Ищенко умер в российском плену из-за тупой травмы грудной клетки.

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