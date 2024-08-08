Смерть полоненого азовця Іщенка. Правоохоронці почали розслідування

Олександр Іщенко (Фото: ресурс окупантів)

Правоохоронці розслідують обставини смерті бійця полку "Азов" Національної гвардії України Олександра Іщенка у російському полоні. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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За фактом смерті українського захисника порушено кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

"Інформація, яку ми маємо в кримінальних провадженнях, чітко вказує на те, що російські командири не лише не запобігають жорстокому поводженню з полоненими, а й заохочують такі злочини й безпосередньо віддають відповідні злочинні накази", – заявив генеральний прокурор Андрій Костін.

В ОГП зазначили, що загалом розслідується вбивство 64 українських військовополонених Збройними силами РФ. Потерпілими від тортур визнано понад 2200 військовополонених.

31 липня Лубінець звернувся з негайним листом до омбудсвумен РФ щодо смерті захисника Маріуполя Іщенка у російській неволі.

7 серпня заступник командира бригади "Азов" Паламар повідомив, що Іщенко помер у російському полоні через тупу травму грудної клітки.

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