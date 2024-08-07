Смерть полоненого азовця. Бригада дізналася: він помер від переломів й тупої травми грудної клітки

Олександр Іщенко (Фото: росЗМІ "Медиазона")

Військовополонений бригади "Азов" Олександр Іщенко помер у російському полоні через тупу травму грудної клітки. Про це розповів заступник командира бригади Святослав (Калина) Паламар, який отримав від дружини загиблого документ за результатами судово-медичної експертизи.

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У документі йдеться, що Іщенко помер внаслідок шоку, зумовленого множинними переломами ребер і закритою тупою травмою грудної клітки.

Там зазначається, що Іщенко зазнав травм через "контакт із тупим предметом", "намір" якого "невизначений".

Фото: Facebook Святослава Паламара

Фото: Facebook Святослава Паламара

Паламар написав, що смерть Іщенка – це не просто ще одне цинічне порушення росіянами Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, а й "удар по людській честі й гідності", а також по міжнародному праву.

Фото: Facebook Святослава Паламара

Військовий закликав українських високопосадовців, дипломатів та правозахисників надати розголосу смерті полоненого.

31 липня уповноважений Верховної Ради з прав людини Лубінець звернувся з негайним листом до омбудсвумен РФ щодо смерті захисника Маріуполя Іщенка у російській неволі.

Тоді він зазначив, що донька Іщенка повідомила, що її батько помер дев'ять днів тому, але Україну ніхто про це офіційно не сповістив, а також не було офіційного повідомлення про причину смерті захисника.

Лубінець пояснював, що Україна зможе обміняти військовополонених захисників Маріуполя, навіть якщо їх незаконно засудять у РФ.

Водночас існує проблема із поверненням саме азовців із полону через позицію окупантів – РФ у такий спосіб хоче дестабілізації в Україні, повідомляв очільник ГУР Буданов.

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