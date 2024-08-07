Смерть пленного азовца. Бригада узнала: умер от переломов и тупой травмы грудной клетки

Александр Ищенко (Фото: росСМИ "Медиазона")

Военнопленный бригады "Азов" Александр Ищенко умер в российском плену из-за тупой травмы грудной клетки. Об этом рассказал заместитель командира бригады Святослав (Калина) Паламар, получивший от жены погибшего документ по результатам судебно-медицинской экспертизы.

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В документе говорится, что Ищенко умер в результате шока, обусловленного множественными переломами ребер и закрытой тупой травмой грудной клетки.

Там отмечается, что Ищенко получил травмы из-за "контакта с тупым предметом", "намерение" которого "неопределено".

Фото: Facebook Святослава Паламара

Фото: Facebook Святослава Паламара

Паламар написал, что смерть Ищенко – это не просто еще одно циничное нарушение россиянами Женевской конвенции об обращении с военнопленными, но и "удар по человеческой чести и достоинству", а также по международному праву.

Фото: Facebook Святослава Паламара

Военный призвал украинских высокопоставленных должностных лиц, дипломатов и правозащитников донести до всеобщего сведения смерть пленного.

31 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Лубинец обратился с немедленным письмом к омбудсвумен РФ относительно смерти защитника Мариуполя Ищенко в российской неволе.

Тогда он отметил, что дочь Ищенко сообщила, что ее отец умер девять дней назад, но Украину никто об этом официально не известил, а также не было официального сообщения о причине смерти защитника.

Лубинец объяснял, что Украина сможет обменять военнопленных защитников Мариуполя, даже если их незаконно осудят в РФ.

В то же время существует проблема с возвращением именно азовцев из плена из-за позиции оккупантов – РФ таким образом хочет дестабилизации в Украине, сообщал глава ГУР Буданов.

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