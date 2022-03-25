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"Смертельное дежавю". В ГПСУ рассказали о трех подряд провальных атаках РФ в Мариуполе

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25.03.2022, 12:09
Иллюстративное фото - Генштаб

Госпогранслужба сообщила о трех подряд неудачных попытках российских оккупантов атаковать украинские позиции в Мариуполе.

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"Думаете, только в Чернобаевке с рашистами происходит смертельное дежавю? Нет, в Мариуполе тоже", – пишут в ГПСУ.

Пограничники сообщают, что на днях они вместе с Силами обороны "жмурили рашистов на ужин, завтрак, особенно на обед".

УЖИН. После интенсивной артподготовки и ракетно-бомбовых ударов около 80 оккупантов при поддержке бронетехники беспечно отправились в Мариуполь, где пограничники встретили их интенсивным огнем. В результате российские оккупанты потеряли танк, БТР и немало личного состава, после чего отступили на невыгодные позиции.

ЗАВТРАК. Дождавшись утра и подкрепления, оккупанты снова пошли в наступление, но уже через несколько минут потеряли танк, мобильную зенитную установку и немало пехоты. Отступление российских оккупантов прикрывал единственный уцелевший бронетранспортер, сообщают в ГПСУ.

ОБЕД. Оккупанты снова дождались помощи, и на этот раз пехота пошла при поддержке БТРа, БМП и танка. Пограничники скорректировали огонь средств поражения Сил обороны, после работы которых на месте нападавших осталось "немало металлолома" и уничтоженные оккупанты.

По данным ГПСУ, в результате этого боя выжил по меньшей мере один оккупант – он дополз до позиций пограничников, чтобы сдаться в плен. Украинским военнослужащим выходец с Кавказа рассказал, что до недавнего времени носил арестантскую робу, но преступнику предложили "карьерный рост" в российской армии.

Также пограничники утверждают, что за несколько дней до этого в Мариуполе 10 российских оккупантов пытались сдаться в плен, однако свои же накрыли их огнем из танка.

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Оксана Житнюк
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война гпсу мариуполь
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