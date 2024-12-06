Сметанин – о бракованных минах: Военные зафиксировали 417 случаев нештатного срабатывания

Глава Минстратегпрома заявил, что замена мин для военных будет произведена бесплатно на средства завода-производителя

Герман Сметанин (Фото: Минстратегпром)

Военные зафиксировали 417 случаев нештатного срабатывания 120-мм минометных мин. Об этом в Верховной Раде сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

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По его словам, такие данные изложены в отчетах, поступивших Минстратегпрому от воинских частей. Замена мин для военных будет произведена бесплатно на средства завода-производителя.

В настоящее время открыто два уголовных производства, также продолжаются следственные действия и внутренние проверки.

Министр сообщил, что с начала 2024 года украинские оборонные предприятия поставили Силам обороны миллионы артиллерийских и минометных боеприпасов. Производство активно масштабируется, внедряются новейшие технологии для ускорения процессов.

Как итог, на всех предприятиях был усилен контроль качества как в отношении импортируемой продукции, так и изделий собственного производства.

26 ноября 2024 года Министерство обороны сообщило, что три недели расследует причины нештатного срабатывания 120-мм минометных мин. До этого ряд украинских журналистов и медиа писали о жалобах военных, публикуя видео, на которых мины либо не долетали до врага, либо не взрывались вообще.

28 ноября Сметанин сообщил, что из партий общим количеством 54 000 минометных мин, по которым было подозрение в нештатном срабатывании, возврату подлежат около 24 000 мин, что составляет менее 1% продукции, произведенной в этом году.