Сметанин – о бракованных минах: Военные зафиксировали 417 случаев нештатного срабатывания
Военные зафиксировали 417 случаев нештатного срабатывания 120-мм минометных мин. Об этом в Верховной Раде сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.
По его словам, такие данные изложены в отчетах, поступивших Минстратегпрому от воинских частей. Замена мин для военных будет произведена бесплатно на средства завода-производителя.
В настоящее время открыто два уголовных производства, также продолжаются следственные действия и внутренние проверки.
Министр сообщил, что с начала 2024 года украинские оборонные предприятия поставили Силам обороны миллионы артиллерийских и минометных боеприпасов. Производство активно масштабируется, внедряются новейшие технологии для ускорения процессов.
Как итог, на всех предприятиях был усилен контроль качества как в отношении импортируемой продукции, так и изделий собственного производства.
- 26 ноября 2024 года Министерство обороны сообщило, что три недели расследует причины нештатного срабатывания 120-мм минометных мин. До этого ряд украинских журналистов и медиа писали о жалобах военных, публикуя видео, на которых мины либо не долетали до врага, либо не взрывались вообще.
- 28 ноября Сметанин сообщил, что из партий общим количеством 54 000 минометных мин, по которым было подозрение в нештатном срабатывании, возврату подлежат около 24 000 мин, что составляет менее 1% продукции, произведенной в этом году.