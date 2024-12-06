Сметанін розповів, скільки 120-мм мін не спрацювало на фронті
Військові зафіксували 417 випадків нештатного спрацювання 120-мм мінометних мін. Про це у Верховній Раді повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.
За його словами, такі дані викладені у звітах, які надійшли Мінстратегпрому від військових частин. Заміна мін для військових буде проведена безплатно коштом заводу-виробника.
На цей час відкрито два кримінальні провадження, також тривають слідчі дії та внутрішні перевірки.
Міністр повідомив, що з початку 2024 року українські оборонні підприємства поставили до Сил оборони мільйони артилерійських і мінометних боєприпасів. Виробництво активно масштабується, впроваджуються новітні технології для прискорення процесів.
Як підсумок, на всіх підприємствах було посилено контроль якості як щодо імпортованої продукції, так і щодо виробів власного виробництва.
- 26 листопада 2024 року Міністерство оборони повідомило, що три тижні розслідує причини нештатного спрацювання 120-мм мінометних мін. До цього низка українських журналістів та медіа писали про скарги військових, публікуючи відео, на яких міни або не долітали до ворога, або не вибухали взагалі.
- 28 листопада Сметанін повідомив, що з партій загальною кількістю 54 000 мінометних мін, щодо яких була підозра у нештатному спрацюванні, поверненню підлягають близько 24 000 мін, що становить менш як 1% продукції, виробленої цього року.