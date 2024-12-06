Сметанін розповів, скільки 120-мм мін не спрацювало на фронті

Глава Мінстратегпрому заявив, що заміна мін для військових буде проведена безплатно коштом заводу-виробника

Герман Сметанін (Фото: Мінстратегпром)

Військові зафіксували 417 випадків нештатного спрацювання 120-мм мінометних мін. Про це у Верховній Раді повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

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За його словами, такі дані викладені у звітах, які надійшли Мінстратегпрому від військових частин. Заміна мін для військових буде проведена безплатно коштом заводу-виробника.

На цей час відкрито два кримінальні провадження, також тривають слідчі дії та внутрішні перевірки.

Міністр повідомив, що з початку 2024 року українські оборонні підприємства поставили до Сил оборони мільйони артилерійських і мінометних боєприпасів. Виробництво активно масштабується, впроваджуються новітні технології для прискорення процесів.

Як підсумок, на всіх підприємствах було посилено контроль якості як щодо імпортованої продукції, так і щодо виробів власного виробництва.

26 листопада 2024 року Міністерство оборони повідомило, що три тижні розслідує причини нештатного спрацювання 120-мм мінометних мін. До цього низка українських журналістів та медіа писали про скарги військових, публікуючи відео, на яких міни або не долітали до ворога, або не вибухали взагалі.

28 листопада Сметанін повідомив, що з партій загальною кількістю 54 000 мінометних мін, щодо яких була підозра у нештатному спрацюванні, поверненню підлягають близько 24 000 мін, що становить менш як 1% продукції, виробленої цього року.