Сметанин: Украине не хватает пороха и взрывчатых веществ для производства снарядов

Украине удалось нарастить производство снарядов, но этого все еще недостаточно, говорит министр

Герман Сметанин (Фото: Укроборонпром)

Украина увеличила производство минометных снарядов до миллионов в год до полномасштабного вторжения России. Однако столкнулась с глобальным дефицитом взрывчатых веществ, сообщил агентству Reuters неназванный высокопоставленный украинский чиновник по вопросам вооружений.

В то же время министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин заявил, что Украина нарастила производство не только минометных, но и артиллерийских снарядов. Однако "этого все еще недостаточно" и потенциал гораздо больше.

"Единственная проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, – это пороха и взрывчатые вещества. Сколько взрывчатки поступает в Украину, столько у нас и снарядов", – сказал он, отказавшись называть конкретные цифры.

Россия, согласно данным репортажа CNN от марта 2024 года, в год могла производить 3 млн снарядов. По словам Сметанина, его одна из главных целей – наладить серийное производство ракет. Однако и тут возможны "глобальные барьеры" в цепочке поставок, сказал министр.