Сметанин: Украине не хватает пороха и взрывчатых веществ для производства снарядов
Украина увеличила производство минометных снарядов до миллионов в год до полномасштабного вторжения России. Однако столкнулась с глобальным дефицитом взрывчатых веществ, сообщил агентству Reuters неназванный высокопоставленный украинский чиновник по вопросам вооружений.
В то же время министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин заявил, что Украина нарастила производство не только минометных, но и артиллерийских снарядов. Однако "этого все еще недостаточно" и потенциал гораздо больше.
"Единственная проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, – это пороха и взрывчатые вещества. Сколько взрывчатки поступает в Украину, столько у нас и снарядов", – сказал он, отказавшись называть конкретные цифры.
Россия, согласно данным репортажа CNN от марта 2024 года, в год могла производить 3 млн снарядов. По словам Сметанина, его одна из главных целей – наладить серийное производство ракет. Однако и тут возможны "глобальные барьеры" в цепочке поставок, сказал министр.
- 4 октября стало известно, что Чехия будет производить в Украине снаряды 155-мм. Объемы ожидаются до 300 000 снарядов в год.
- По данным эстонской разведки от 11 октября, Россия столкнется с нехваткой снарядов из-за атак на склады БК.
- 14 октября Financial Times сообщало, что западные компании увеличивают производство снарядов, но недостаточно. Все еще есть узкие места.