Сметанін: Україні не вистачає пороху та вибухових речовин для виробництва снарядів

Україні вдалося наростити виробництво снарядів, але цього ще недостатньо, каже міністр

Герман Сметанін (Фото: Укроборонпром)

Україна збільшила виробництво мінометних снарядів до мільйонів на рік до повномасштабного вторгнення Росії. Проте зіткнулася з глобальним дефіцитом вибухових речовин, повідомив агентству Reuters неназваний український високопосадовець із питань озброєнь.

Водночас міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін заявив, що Україна наростила виробництво не лише мінометних, а й артилерійських снарядів. Однак "цього все ще недостатньо" і потенціал набагато більший.

"Єдина проблема, з якою ми зараз стикаємося, – це пороха та вибухові речовини. Скільки вибухівки надходить в Україну, стільки у нас і снарядів", – сказав він, відмовившись називати конкретні цифри.

Росія, згідно з даними репортажу CNN від березня 2024 року, за рік могла виробляти 3 млн снарядів. За словами Сметаніна, його одна з головних цілей – налагодити серійне виробництво ракет. Однак і тут можливі "глобальні бар'єри" у ланцюжку постачання, сказав міністр.