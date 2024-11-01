Сметанін: Україні не вистачає пороху та вибухових речовин для виробництва снарядів
Україна збільшила виробництво мінометних снарядів до мільйонів на рік до повномасштабного вторгнення Росії. Проте зіткнулася з глобальним дефіцитом вибухових речовин, повідомив агентству Reuters неназваний український високопосадовець із питань озброєнь.
Водночас міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін заявив, що Україна наростила виробництво не лише мінометних, а й артилерійських снарядів. Однак "цього все ще недостатньо" і потенціал набагато більший.
"Єдина проблема, з якою ми зараз стикаємося, – це пороха та вибухові речовини. Скільки вибухівки надходить в Україну, стільки у нас і снарядів", – сказав він, відмовившись називати конкретні цифри.
Росія, згідно з даними репортажу CNN від березня 2024 року, за рік могла виробляти 3 млн снарядів. За словами Сметаніна, його одна з головних цілей – налагодити серійне виробництво ракет. Однак і тут можливі "глобальні бар'єри" у ланцюжку постачання, сказав міністр.
- 4 жовтня стало відомо, що Чехія буде виробляти в Україні снаряди 155-мм. Обсяги очікуються до 300 000 снарядів на рік.
- За даними естонської розвідки від 11 жовтня, Росія зіткнеться з нестачею снарядів через атаки на склади БК.
- 14 жовтня Financial Times повідомляло, що західні компанії збільшують виробництво снарядів, але недостатньо. Досі є вузькі місця.