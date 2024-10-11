У Росії загостриться нестача снарядів через атаки на склади БК – естонська розвідка

Глава естонської розвідки не виключив, що Росія спробує об'єднати два фронти, але зараз у неї недостатньо ресурсів

Антс Ківісельг (Фото:Priit Mürk/ERR)

Росія зіткнеться з ще більшим браком боєприпасів після ударів Збройних Сил України по складах БК у Криму та на території РФ. Про це заявив голова розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє ERR.

"Атаки по військових складах РФ, мабуть, продовжаться, що ще більше посилить нестачу російських боєприпасів", — цитує слова полковника ERR.

Ківісельг також вважає, що підрозділи РФ в Україні отримали розпорядження прискорити темп боїв, щоб досягти тактичних цілей до настання грязьового сезону. За його словами, окупанти спробують ізолювати Курахове та Селідове на Донеччині від ЗСУ, а також зміцнити захоплені позиції в Вугледарському районі.

Глава естонської розвідки не виключає, що цими діями на фронті Росія спробує об'єднати два фронти – у Донецькій та Запорізькій області. Але зараз, за словами Ківісельга, естонська розвідка не бачить того, що РФ має ресурси, щоб швидко досягти цієї мети.

Він також прокоментував ліквідацію у районі окупованого Донецька шістьох військових із Північної Кореї. За словами глави естонської розвідки, присутність північнокорейських військових на фронті може означати, що РФ все більше залежить від допомоги союзників, зокрема й КНДР.