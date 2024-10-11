У России обострится нехватка снарядов из-за атак на склады БК – эстонская разведка
Антс Кивисельг (Фото:Priit Mürk/ERR)

Россия столкнется с еще большей нехваткой боеприпасов после ударов Вооруженных Сил Украины по складам БК в Крыму и на территории РФ. Об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, передает ERR. 

"Атаки по военным складам РФ, по всей видимости, продолжатся, что еще больше усугубит нехватку российских боеприпасов", — цитирует слова полковника ERR.

Кивисельг также считает, что подразделения РФ в Украине получили распоряжение ускорить темп боев, чтобы достичь тактических целей до наступления грязевого сезона. По его словам, оккупанты попытаются изолировать Курахово и Селидово в Донецкой области от ВСУ, а также укрепить захваченные позиции в Угледарском районе. 

Глава эстонской разведки не исключает, что этими действиями на фронте Россия попытается объединить два фронта – в Донецкой и в Запорожской области. Но сейчас, по словам Кивисельга, эстонская разведка не видит того, что у РФ есть ресурсы, чтобы быстро достичь этой цели. 

Он также прокомментировал ликвидацию в районе оккупированного Донецка шестерых военных из Северной Кореи. По словам главы эстонской разведки, присутствие северокорейских военных на фронте может означать, что РФ все больше зависит от помощи союзников, в том числе и КНДР. 

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