У России обострится нехватка снарядов из-за атак на склады БК – эстонская разведка

Глава эстонской разведки не исключил, что Россия попытается объединить два фронта, но сейчас у нее недостаточно ресурсов

Антс Кивисельг (Фото:Priit Mürk/ERR)

Россия столкнется с еще большей нехваткой боеприпасов после ударов Вооруженных Сил Украины по складам БК в Крыму и на территории РФ. Об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, передает ERR.

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"Атаки по военным складам РФ, по всей видимости, продолжатся, что еще больше усугубит нехватку российских боеприпасов", — цитирует слова полковника ERR.

Кивисельг также считает, что подразделения РФ в Украине получили распоряжение ускорить темп боев, чтобы достичь тактических целей до наступления грязевого сезона. По его словам, оккупанты попытаются изолировать Курахово и Селидово в Донецкой области от ВСУ, а также укрепить захваченные позиции в Угледарском районе.

Глава эстонской разведки не исключает, что этими действиями на фронте Россия попытается объединить два фронта – в Донецкой и в Запорожской области. Но сейчас, по словам Кивисельга, эстонская разведка не видит того, что у РФ есть ресурсы, чтобы быстро достичь этой цели.

Он также прокомментировал ликвидацию в районе оккупированного Донецка шестерых военных из Северной Кореи. По словам главы эстонской разведки, присутствие северокорейских военных на фронте может означать, что РФ все больше зависит от помощи союзников, в том числе и КНДР.