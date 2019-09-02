СМИ: В Лефортово взяли передачи для 32 пленных и политзаключенных

Фото: facebook.com/RomanTsymbaliuk

В московском СИЗО "Лефортово" приняли передачи для 24 украинских моряков и восьмерых политзаключенных. Об этом сообщил в Facebook журналист Роман Цимбалюк.

По его словам, в СИЗО приняли передачи для Романа Сущенко, Евгения Панова, Алексея Сизоновича, Николая Карпюка, Владимира Балуха, Павла Гриба, Станислава Клыха и Александра Кольченко. О местонахождении Олега Сенцова неизвестно.

"Сегодня обошлось без больших и уже "фирменных" именных зеленых сумок - передачки невелики. Хотелось бы, чтобы не было необходимости вообще снова упаковывать их", - написал Цимбалюк.

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