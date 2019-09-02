Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

СМИ: В Лефортово взяли передачи для 32 пленных и политзаключенных

СМИ: В Лефортово взяли передачи для 32 пленных и политзаключенных - Фото
Фото: facebook.com/RomanTsymbaliuk
02.09.2019, 22:17

По информации журналиста Романа Цимбалюка, местонахождение Олега Сенцова неизвестно

В московском СИЗО "Лефортово" приняли передачи для 24 украинских моряков и восьмерых политзаключенных. Об этом сообщил в Facebook журналист Роман Цимбалюк.

По его словам, в СИЗО приняли передачи для Романа Сущенко, Евгения Панова, Алексея Сизоновича, Николая Карпюка, Владимира Балуха, Павла Гриба, Станислава Клыха и Александра Кольченко. О местонахождении Олега Сенцова неизвестно.

"Сегодня обошлось без больших и уже "фирменных" именных зеленых сумок - передачки невелики. Хотелось бы, чтобы не было необходимости вообще снова упаковывать их", - написал Цимбалюк.

Читайте также: Основатель Bellingcat связал обмен пленными с делом МН17

Напишите нам
политзаключенные моряки обмен пленными
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 