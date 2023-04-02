"Смута 2.0" и "пауки в банке": в Офисе президента отреагировали на подрыв пропагандиста РФ

Всплеск внутреннего терроризма в России был только вопросом времени. Так советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал в Twitter подрыв российского пропагандиста Максима Фомина (он же "Владлен Татарский").

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"В России начинается… Пауки жрут друг друга в банке. Вопрос "когда внутренний терроризм станет инструментом внутренней политической борьбы?" в стране закрученных гаек был лишь вопросом времени, как прорыв дозревшего гнойника. России ждут необратимые процессы и Смута 2.0. А нам свое делать", - написал Подоляк.

2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной, где проходил "творческий вечер" военного пропагандиста, коллаборанта из Макеевки Максима Фомина по кличке "Владлен Татарский". Как сообщается, Фомин убит, пострадали несколько посетителей "творческого вечера". По предварительной версии россиян, взорвалась статуэтка, которую подарила Фомину женщина.

14 марта 2023 года во временно оккупированной Новой Каховке с помощью самодельного взрывного устройства пытались ликвидировать коллаборанта, занимавшего руководящую "должность" в оккупационной администрации города.

Сергій Бережний

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