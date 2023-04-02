UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Смута 2.0" и "пауки в банке": в Офисе президента отреагировали на подрыв пропагандиста РФ

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2023, 22:22
Михаил Подоляк (Фото: Офис президента)

Всплеск внутреннего терроризма в России был только вопросом времени. Так советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал в Twitter подрыв российского пропагандиста Максима Фомина (он же "Владлен Татарский").  

"В России начинается… Пауки жрут друг друга в банке. Вопрос "когда внутренний терроризм станет инструментом внутренней политической борьбы?" в стране закрученных гаек был лишь вопросом времени, как прорыв дозревшего гнойника. России ждут необратимые процессы и Смута 2.0. А нам свое делать", -  написал Подоляк.

2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной, где проходил "творческий вечер" военного пропагандиста, коллаборанта из Макеевки Максима Фомина по кличке "Владлен Татарский". Как сообщается, Фомин убит, пострадали несколько посетителей "творческого вечера". По предварительной версии россиян, взорвалась статуэтка, которую подарила Фомину женщина.

  • 14 марта 2023 года во временно оккупированной Новой Каховке с помощью самодельного взрывного устройства пытались ликвидировать коллаборанта, занимавшего руководящую "должность" в оккупационной администрации города.

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
михаил подоляк максим фомин владлен татарский взрыв пропаганда россии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 