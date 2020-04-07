СН пока не смогла направить госфинансирование партии на борьбу с коронавирусом

Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Партия Слуга народа пока не выполнила обещание отказаться от госфинансирования за 2020 год и направить эти деньги на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает Bihus.info.

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В НАЗК, которое закону рассматривает отказ партий от госфинансирования, сообщили журналистам, что по состоянию на 3 апреля не получали подобного заявления от СН.

В НАЗК также заявили, что в рамках действующего законодательства невозможно отказаться от финансирования на год, поскольку оно выделяется на весь период - от выборов до выборов.

В комментарии УП лидер СН Александр Корниенко отметил, что четкой правовой позиции, можно ли отказаться от финансирования на год, нет, и партия ведет консультации с НАЗК.

Также Корниенко отметил, что за первый квартал деньги уже перечислены. Чтобы отказаться от них, работа идет в двух направлениях, первое - обратиться в правительство и профильный комитет с просьбой уменьшить на эту сумму годовое финансирование партии в бюджете. Однако НАЗК сможет таким образом только уменьшить финансирование, а не полностью его остановить.

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Второй вариант - получить деньги и направить их в Стабилизационный фонд по борьбе с коронавирусом. Для этого в партии ищут законный механизм, рассказал Корниенко, поскольку по закону деньги должны быть потрачены на уставную деятельность партии, а в уставе СН отсутствует благотворительность.

При этом, подчеркнул Корниенко, партия по уставу может поддерживать объединения других граждан, и сейчас идут поиски правовой платформы, чтобы честно и прозрачно реализовать такой механизм.

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На вопрос, верно ли, что в момент, когда делалось заявление, партия не учла все нюансы, Корниенко заявил, что это было политическое заявление и важно, чтобы деньги в размере около 140 млн грн пошли на борьбу с вирусом. Он пообещал, что партия найдет законный путь это сделать.

2 октября Рада приняла законопроект, сокративший госфинансирование партий вдвое.

сокративший госфинансирование партий 26 марта СН сделала заявление об отказе от госфинансирования и направлении этих денег на борьбу с коронавирусом.

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