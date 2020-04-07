Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

СН пока не смогла направить госфинансирование партии на борьбу с коронавирусом

СН пока не смогла направить госфинансирование партии на борьбу с коронавирусом - Фото
Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
07.04.2020, 15:52

Слуга народа хотела отказаться от госденег на год, но в НАЗК заявляют, что закон такой вариант не предусматривает

Партия Слуга народа пока не выполнила обещание отказаться от госфинансирования за 2020 год и направить эти деньги на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает Bihus.info.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В НАЗК, которое закону рассматривает отказ партий от госфинансирования, сообщили журналистам, что по состоянию на 3 апреля не получали подобного заявления от СН.

В НАЗК также заявили, что в рамках действующего законодательства невозможно отказаться от финансирования на год, поскольку оно выделяется на весь период - от выборов до выборов.

В комментарии УП лидер СН Александр Корниенко отметил, что четкой правовой позиции, можно ли отказаться от финансирования на год, нет, и партия ведет консультации с НАЗК.

Также Корниенко отметил, что за первый квартал деньги уже перечислены. Чтобы отказаться от них, работа идет в двух направлениях, первое - обратиться в правительство и профильный комитет с просьбой уменьшить на эту сумму годовое финансирование партии в бюджете. Однако НАЗК сможет таким образом только уменьшить финансирование, а не полностью его остановить.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Второй вариант - получить деньги и направить их в Стабилизационный фонд по борьбе с коронавирусом. Для этого в партии ищут законный механизм, рассказал Корниенко, поскольку по закону деньги должны быть потрачены на уставную деятельность партии, а в уставе СН отсутствует благотворительность.

При этом, подчеркнул Корниенко, партия по уставу может поддерживать объединения других граждан, и сейчас идут поиски правовой платформы, чтобы честно и прозрачно реализовать такой механизм.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

На вопрос, верно ли, что в момент, когда делалось заявление, партия не учла все нюансы, Корниенко заявил, что это было политическое заявление и важно, чтобы деньги в размере около 140 млн грн пошли на борьбу с вирусом. Он пообещал, что партия найдет законный путь это сделать.

  • 2 октября Рада приняла законопроект, сокративший госфинансирование партий вдвое.
  • 26 марта СН сделала заявление об отказе от госфинансирования и направлении этих денег на борьбу с коронавирусом.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
Слуга народа Александр Корниенко финансирование партий
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 